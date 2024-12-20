Üye Girişi
Haberler
Erdoğan: İsrail'in Suriye'yi işgali kabul edilemez, bölgeyi tehdit eden saldırganlık durdurulmalı
İsrail'in Suriye'yi işgali sonrası Erdoğan'dan dünyaya çağrı
Suriyeliler ülkelerine nasıl dönecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler
Suriyelilerin dönüşü nasıl olacak? Erdoğan'dan dikkat çeken sözler
Pentagon'dan Suriye'deki asker sayısı için fıkra gibi açıklama
Pentagon'dan fıkra gibi Suriye açıklaması
Trump'ın övgü dolu sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Trump'ın "O çok akıllı biri" sözlerine Erdoğan'dan ilk yorum

Güneydoğu Kariyer Fuarı Harran Üniversitesi'nde Düzenlenecek

Güneydoğu Kariyer Fuarı Harran Üniversitesi'nde Düzenlenecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, 26-27 Aralık'ta Harran Üniversitesinde gerçekleştirilecek Güneydoğu Kariyer Fuarı, 150'ye yakın firmanın katılımıyla birçok sektör için iş imkanları sunacak.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda yapılacak olan Güneydoğu Kariyer Fuarı 26-27 Aralık'ta Harran Üniversitesinde gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek fuarın tanıtımı, Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi'nde yapıldı.

Programda konuşan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Güneydoğu Kariyer Fuarı'nın kentteki bütün sektörler açısından önemli olduğunu söyledi.

Fuarda 150'ye yakın firma ve kuruluşun stant açacağını aktaran Vali Şıldak, program kapsamında kariyer söyleşisi, iş mülakatı simülasyonu ve atölyeler gibi etkinliklerin de gerçekleştirileceğini bildirdi.

Bölgede ve özellikle kentte gıda, tarım, hayvancılık ve sanayi alanında önemli gelişmeler yaşandığını ifade eden Şıldak, şöyle konuştu:

"Şanlıurfa, son dönemde her alanda olduğu gibi bu temel sektörlerde de kabuğunu kırıyor ve hak ettiği yere gelmek için önemli adımlar atıyor. Harran Üniversitesi ve diğer bölge üniversitelerimizin öğrenci ve mezunlarına yönelik olarak kariyer planlamaları ve ilgili sektörlerde istihdamın arttırılmasına yönelik çalışmalar, bu etkinlik kapsamında daha da önem kazanacak ve bir fırsat oluşmuş olacak. Fuar kapsamında, özellikle bölge üniversitelerinde eğitim gören ya da mezun olan ayrıca mesleki ve teknik liselerimizden eğitim görmekte olan öğrencilerimiz için de iş imkanları ve staj imkanlarının ön plana çıkarılması hedefleniyor."

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu, fuara 12 üniversitenin katılacağını belirterek, "Bu üniversiteler de burada gelip kendi öğrencileriyle beraber hem üniversitemizi hem şehrimizi tanıyacak. Birçok sanayici, iş insanı burada stant açacak." dedi.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Aksoy da Türkiye'nin en genç ve dinamik şehirlerinden olan Şanlıurfa'nın böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmasının çok önemli olduğunu dile getirdi.

Programa, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Şanlıurfa Bölge Müdürü Numan Günay, Haliliye Belediye Başkan Vekili Mehmet Erol, Karaköprü Belediye Başkan Vekili Ali Atlas ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi
img

Adını görmeye bile tahammül edemiyorlar
img

Asgari ücretle ilgili net tahmin: En fazla bu kadar olur
img

Müşteri başına bankalara 79 milyon liralık ceza
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beykoz'da polis tarafından vurulan ünlü mimar hayatını kaybetti
Polis tarafından vurulan ünlü mimar hayatını kaybetti
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup kuraları çekildi: İşte 4 büyüklerin rakipleri
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup kuraları çekildi
Konuğundan Esra Erol'a şok çıkış: Bulamıyorsanız Müge Anlı'ya çıkalım
Canlı yayında Esra Erol'a hiç söylenmeyecek bir şeyi söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'felaket' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanı çağırırsa giderim
Davutoğlu'ndan tarihi U dönüşü
Kerem Aktürkoğlu'nun piyasa değeri 125 kat arttı
Bütün ülke onu konuşuyor

Son Dakika Haberleri

Alucra nerede? Alucra hangi ilde, nereye bağlı? Alucra'nın neyi meşhur? 21 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Merkez Bankası yıl sonu dolar tahmini ne kadar? Sterlin ne kadar? 1 Pound kaç TL? Güncel Sterlin/Pound kuru! ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ İZLE! Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda? GELİNİM MUTFAKTA 20 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 20 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta kim elendi? İstanbul (İSKİ) barajlarında son durum nedir? Baraj doluluk oranı seviyesi yüzde kaç? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 20 Aralık Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Eyüpspor-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 20 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI! MSB personel alımı ne zaman, şartları neler?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.