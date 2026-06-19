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Güneydoğu Anadolu'dan 5 ayda 1,5 milyar dolarlık hububat ihracatı yapıldı

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Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden ocak-mayıs döneminde 1,5 milyar dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihraç edildi. En fazla gelir ayçiçek yağından sağlanırken, makarna ve buğday unu da öne çıktı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden ocak-mayıs döneminde 1,5 milyar dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) yapılan açıklamaya göre, yılın 5 ayında 497,3 bin ton makarna, 332,8 bin ton buğday unu, 203,2 bin ton ayçiçek yağı ihraç edildi.

En fazla gelir elde edilen ürün olan ayçiçek yağındaki ihracat yüzde 22,7 artışla 331,5 milyon dolara ulaşırken, ikinci sıradaki makarnanın ihracatı yüzde 8,8 artışla 269 milyon dolar oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Suriye güzergahındaki operasyonla istikrarın ve yeni transit hatların Türkiye'nin bölgesel gıda arz güvenliğindeki yönlendirici rolünü daha da pekiştirdiğini belirtti.

Kadooğlu, şunları kaydetti:

"Orta Doğu'da artan çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlikler, tedarik zincirlerinde güvenilir kara koridorlarının inşasını artık bir zorunluluk haline getirmiştir. Bu bağlamda bölgesel istikrarın giderek tahkim edildiği Suriye sahasındaki normalleşme adımları, sadece komşu ülke olarak ticari hacmimizi büyütmekle kalmıyor, tüm bölgenin gıda arz güvenliğine yanıt veren stratejik bir zemin sunuyor. İslahiye ve Nusaybin gibi kapıların tam kapasiteyle devreye alınma hazırlıkları, 'Kalkınma Yolu' vizyonuyla birleştiğinde meseleyi ikili ticaretin çok ötesine taşıyacaktır."

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz
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