Güneydoğu'nun hububat ve bakliyat ihracatı yüzde 64,6 arttı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden yılın ilk 3 ayında yapılan hububat ve bakliyat ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64,6 artarak 925 milyon 904 bin dolar oldu.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadıoğlu, yazılı açıklamasında, bir süre önce birlik başkanlığına seçildiğini ve ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kurulda görev dağılımının yapıldığını, üretim ve ihracata yoğunlaşacaklarını aktaran Kadıoğlu, şunları kaydetti:

"Bölgemizin yılın ilk üç ayında 925 milyon 904 bin dolarlık ihracata imza atıldı. İhracatımızda ilk sıralarda makarna geliyor. Bölgemiz makarnadan 163 milyon 469 bin dolar elde etti. Makarnayı 151 milyon 946 bin dolarla buğday unu ve 110 milyon 982 bin dolarla bitkisel yağlar takip ediyor. En fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke grupları arasında ilk sırada 490 milyon 527 bin dolarla Orta Doğu ülkeleri gelirken ikinci sırada 268 milyon 173 bin dolarla Afrika ülkeleri ve ardından 100 milyon 956 bin dolarla Amerika gelmektedir."

Kadıoğlu, bölgenin ikinci çeyrekteki ihracatından da umutlu olduklarını vurguladı.