25 yıl sonra tarihi görüşme! Erdoğan, Trump, Şara ve Selman bir araya geldi

Trump ve Şara bir araya geldi! Tarihi zirveye 2 lider daha eşlik etti
Pazarlık, taviz, af... PKK'nın fesih sürecine ilişkin kamuoyunun merak ettiği 5 soru yanıt buldu

Fesih sürecine ilişkin kamuoyunun merak ettiği 5 soru yanıt buldu
Suriye Ekonomi Bakanı, canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti

Canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti
Mayıs ayında kar sürprizi! Kent merkezi beyaza büründü

Mayıs ayının ortasında kar sürprizi! Kent merkezi beyaza büründü

Güneydoğu Anadolu'nun Hububat İhracatı 1,2 Milyar Doları Aştı

Güneydoğu Anadolu'nun Hububat İhracatı 1,2 Milyar Doları Aştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, yılın ilk 4 ayında hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektöründe 1,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sektör, geçtiğimiz yıla göre ihracatını %9,9 artırdı ve Türkiye'nin ayçiçek yağı ve makarna ihracatında önemli bir paya sahip oldu. Uzmanlar, iklim değişikliğine karşı tedbirlerin alınmasını vurguladı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) üyeleri, yılın ilk 4 ayında yaklaşık 1,2 milyar dolarlık hububat ihracatı gerçekleştirdi.

GAİB'den yapılan açıklamaya göre, Güneydoğu Anadolu'da hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü yılın ilk 4 ayında 165 ülke ve serbest bölgeye 1 milyon 516 bin 562 ton ürün gönderdi.

Bu ihracat karşılığında 1 milyar 189 milyon 740 bin dolar gelir elde eden sektör, ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 artırdı.

Türkiye'nin 366 milyon dolarlık ayçiçek yağı ihracatının 201 milyon dolara denk gelen yüzde 54,9'luk kısmı Güneydoğu Anadolu'dan ihraç edilirken, Türkiye'nin 288,5 milyon dolarlık makarna ihracatında bölgenin payı 195,5 milyon dolar ile yüzde 67,7 oldu.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, son dönemde tarım politikalarında yapılan köklü değişiklikleri, stratejik ürünlerde planlı üretim dönemine geçilmesi açısından son derece olumlu gelişmeler olduğunu kaydetti.

Güneydoğu Anadolu'nun Türkiye'nin özellikle makarnalık buğday üretiminde sahip olduğu kalite avantajı ile bu planlamada kritik rol üstlendiğine değinen Kadooğlu, "Buğday üretiminde yaşanan ekim alanı artışı memnuniyet verici olmakla birlikte, küresel iklim değişikliklerinin etkisiyle karşı karşıya kalınan verim kayıplarına karşı tedbirler alınması gerekli. Özellikle son dönemde gözlenen kuraklık ve ekstrem sıcaklık dalgalarının verim üzerindeki olumsuz etkileri, adaptasyonu yüksek çeşitlerin kullanımını ve tarımsal inovasyonları daha kritik hale getiriyor." dedi.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
38 yıl suçsuz yere hapis yattı

38 yıl suçsuz yere hapis yattı! Kararı öğrenince hıçkırarak ağladı
Pazarda skandal görüntü! Vatandaş o anları böyle kaydetti

Böyle esnaf olmaz olsun! Yaptığı ahlaksızlığı vatandaş böyle kaydetti
Sürecin en kritik aşaması! PKK'nın silah bıraktığının kabulü bu rapora bağlı

Terör örgütü PKK'nın silah bıraktığının kabulü bu şarta bağlı
7 marka vatandaşa neler yedirmiş neler! Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu

Neler yedirmişler neler! Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu
Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir tehlike bekliyor

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike
Meydanlarda 'kilo kontrolü' başladı, ilk ölçümler İstanbul'da yapıldı

Bakan talimatı verdi, meydanlarda tek tek kontrol başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.