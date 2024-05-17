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Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu

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Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri Şırnak Valisi Cevdet Atay'ı ve Habur Gümrük Kapısı'nı ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Gabar dağında çıkarılan petrol, Habur Sınır Kapısı ve ilin genel ekonomik yapısı ile ilgili konular gündeme geldi.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu ve yönetim kurulu üyeleri Şırnak'ta Vali Cevdet Atay'ı ve Habur Gümrük Kapısı'nı ziyaret etti.

Şırnak Valisi Cevdet Atay, Güneydoğulu ihracatçıları makamında kabul ettikten sonra ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaret sırasında, Gabar dağında çıkarılan petrol, Habur Sınır Kapısı ve ilin genel ekonomik yapısı ile ilgili konular gündeme geldi. Gabar'dan günlük 43 bin varil petrol çıkarıldığı ve kalitesi çok yüksek olan petrolün dünya standartlarında olduğu ifade edildi. Diğer taraftan bölgede seracılık alanında önemli bir potansiyel bulunduğu belirtilirken, seracılığın gelişmesinin bölgenin en güçlü olduğu sektör olan lojistik açısından da önemli faydaları olacağına dikkat çekildi.

"Habur'la ilgili şikayetler azaldı"

Türkiye'nin Ortadoğu'ya açılan kapısı olan Habur Sınır Kapısının bölge ekonomisi için çok önemli olduğunun vurgulandığı ziyaret sırasında, Habur'daki araç ve yaya geçişlerinde yaşanan sorunların büyük ölçüde çözüldüğü ifade edildi. Bölge ekonomisinin can damarı niteliğindeki Habur'dan geçişlerin kolaylaştırılması için teknolojik anlamda modernizasyonun da planlandığı belirtildi.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Habur Gümrük Kapısında da ziyaret ve incelemelerde bulundu. İpekyolu Gümrükler ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ayhan Coşkuner ve Habur Gümrük Müdürü Halil Gözeller'i ziyaret eden Güneydoğulu ihracatçılar, Habur ile ilgili şikayetlerin azaldığını belirterek, sorunların çözülmesindeki gayretlerinden dolayı yetkililere teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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