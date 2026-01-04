Haberler

Güneydoğu Anadolu'nun ihracatı 2025'te 12 milyar dolara ulaştı

Güncelleme:
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 2025 yılında ihracat 12 milyar dolara ulaştı. GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, rekabetçi duruş ve yeni pazarlara açılma hedefi vurguladı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden geçen yıl 12 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nden (GAİB) yapılan açıklamaya göre, bölgenin 2025 genelinde toplam ihracatı yüzde 2,7 artış ile 12 milyar dolara ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, küresel ekonomide hareketli bir yıl geçmesine rağmen bölge ihracatçısının üretim gücünden ödün vermeden rekabetçi duruşunu sürdürdüğünü belirtti.

Kileci, ihracatçıların rekabet gücünü artıracak her türlü çalışmanın destekçisi olacaklarını vurgulayarak, "Yeni pazarlarda yeni ürünlerle doğru zamanda ve doğru fiyatla alıcılarımızın karşısında olacağız." ifadesini kullandı.

Yapacakları sektörel faaliyetlere değinen Kileci, "Güneydoğu Anadolu ihracatçısı, üretimden vazgeçmeyen, krizlere karşı dirençli yapısıyla Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor. Önümüzdeki dönemde de birlik ve beraberlik içinde daha güçlü başarılara imza atacağımıza inanıyorum." görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Ekonomi
