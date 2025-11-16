Haberler

Güneydoğu Anadolu Bölgesi İhracatında Yüzde 4,6 Artış

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güneydoğu Anadolu bölgesinin hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörü, 10 ayda 2,9 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Makarna ihracatı en fazla artış gösteren ürün olurken, Irak pazarındaki kısıtlamalar üretimi olumsuz etkiliyor.

Güneydoğu Anadolu bölgesinin hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, 10 ayda 2 milyar 924 milyon 614 bin dolar ihracat gerçekleştirdi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nden (GAİB), yapılan açıklamaya göre, ocak-ekim döneminde Güneydoğu'dan satılan 3 milyon 537 bin 438 ton ürün karşılığında 2 milyar 924 milyon 614 bin dolar gelir elde edildi.

Geçen yılın aynı dönemine göre değerde yüzde 4,6 artış görülürken, miktarda yüzde 3,4 düşüş yaşandı.

Sektörde ihracatı en fazla yapılan ürün 499 milyon 927 bin dolarla makarna olurken, ayçiçek tohumu yağı ihracatı 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 16,7 yükselerek 489 milyon 501 bin dolara ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, bölge için stratejik öneme sahip olan Irak pazarında yaşanan yüzde 14,7'lik düşüşe değindi.

Bu düşüşün bölgedeki gıda işletmeleri açısından yalnızca rakamsal değil, stratejik bir önem de taşıdığını ifade eden Kadooğlu, şöyle konuştu:

"Irak'ın kendi sanayisini koruma gerekçesiyle buğday unu ithalatına getirdiği kısıtlamalar, ticaretin doğal akışını bozuyor. Bölgemizin, Irak'ın temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere uzun yıllar yaptığı yatırımlarla büyüyen tahıl ve un sanayisi, son dönemde devreye alınan tarife dışı engeller, kotalar ve bölgesel imtiyaz düzenlemeleri nedeniyle üretim kapasitesinin önemli bir kısmını atıl bırakmak zorunda kaldı. Başta Mardin olmak üzere, Gaziantep ve Diyarbakır gibi önemli merkezlerde yer alan bazı tesislerin üretim faaliyetleri ciddi şekilde aksadı."

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Ekonomi
Şanlıurfa'da inşaatta göçük! 2 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı

İnşaatta göçük! Şehri sarsan faciadan art arda acı haberler geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı

Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı
İspanya-Türkiye maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek

Milyonların merakla beklediği maçı yönetecek
Rafa Silva'dan Beşiktaşlı taraftarların sabrını taşıracak bir hareket daha

Beşiktaşlıların sabrını taşıracak bir hareket daha
Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı

Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı
Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı

Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı
39'luk Dzeko attığı gollerle tarih yazıyor! Adım adım Dünya Kupası

39'luk Dzeko tarih yazıyor
Arapsaçına döndü! Türkiye'nin konuştuğu dosyayı Cinayet Büro devraldı

Arapsaçına döndü! Türkiye'nin konuştuğu dosya artık Cinayet Büroda
Sıra dışı kaza: Köpek sahibini vurdu

Sıra dışı kaza: Köpek sahibini vurdu
Mustafa Erhan Hekimoğlu'ndan Beşiktaş'a kötü haber

Kara bulutlar dağılmıyor! Şimdi de genç yıldızı sakatlandı
Oto kurtarıcının üzerindeki otomobilde arkadaşını başından vurdu

Oto kurtarıcının üzerindeki otomobilde arkadaşını başından vurdu
Dünya kuş gribi kıskacında: Hollanda'da dev itlaf

Dünya kuş gribi kıskacında: Hollanda'da dev itlaf
İstanbul'da musluklardan çamurlu su akıyor! İSKİ'den açıklama geldi

Megakent'te neler oluyor? Görüntü büyük tedirginlik yarattı
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.