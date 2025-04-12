Güney Marmara Mermer Sektörü, Muğla'da Buluştu

Bandırma ve Güney Marmara bölgesinde faaliyet gösteren mermer sektörü temsilcileri, Muğla'da düzenlenen teknik gezi programında bir araya geldi. Bölgedeki üretici ve tedarikçi firmaların yer aldığı buluşmada, ileri teknolojiye sahip üretim süreçleri ve sektörel gelişmeler yerinde incelendi.

Muğla'da faaliyet gösteren ileri teknolojiye sahip bir üretim tesisinde düzenlenen teknik gezi programında, Güney Marmara bölgesinden gelen sektör temsilcileri bir araya geldi. 8-9 Nisan tarihlerinde gerçekleşen buluşmaya Bandırma başta olmak üzere Bursa, Yalova, Bilecik, Tekirdağ, Eskişehir ve Çanakkale'den çok sayıda bayi katıldı.

Bandırma'dan da iş ortaklarının yer aldığı programda katılımcılar, üretim hatlarını ve lojistik alanlarını yerinde inceledi. Üretim süreçlerine dair teknik sunumların yapıldığı etkinlikte, sektördeki teknolojik gelişmeler, ihracat hedefleri ve katma değerli ürün üretimi masaya yatırıldı.

Ev sahipleri tarafından yapılan açıklamada, üretim tesisinin yaklaşık 700 kişiye istihdam sağladığı belirtilerek, yerli ve milli üretim anlayışıyla hem iç pazarda hem de dış pazarlarda önemli bir konuma ulaşıldığı vurgulandı.

Program, üretim alanı gezisi ve öğle yemeği ile devam ederken, ikinci üretim hattı ve lojistik depo ziyaretiyle tamamlandı. Akşam saatlerinde düzenlenen organizasyonda ise sektörün güncel gelişmeleri hakkında fikir alışverişi yapıldı. - BALIKESİR