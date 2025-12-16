Haberler

GEKA, Güney Ege Kooperatifçilik Zirvesine ev sahipliği yapacak

GEKA, Güney Ege Kooperatifçilik Zirvesine ev sahipliği yapacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Ege Kalkınma Ajansı, kooperatiflerin geleceğini şekillendirmek amacıyla 18 Aralık 2025 tarihinde Denizli Anemon Otel'de Güney Ege Kooperatifçilik Zirvesi düzenleyecek. Zirvede kooperatiflerin mevcut durumu, e-ticaret, markalaşma ve fon kaynaklarına erişim konuları ele alınacak.

DENİZLİ (İHA) – Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Güney Ege'nin dayanışma ve üretim kültürünü yeniden canlandırmak, kooperatiflerimizi geleceğe taşıyacak vizyonu şekillendirmek amacıyla düzenlenecek Güney Ege Kooperatifçilik Zirvesine ev sahipliği yapacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajanları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Güney Ege Kalkınma Ajansı, Güney Ege'nin dayanışma ve üretim kültürünü yeniden canlandırmak, kooperatiflerimizi geleceğe taşıyacak bir vizyonu birlikte şekillendirmek amacıyla Güney Ege Kooperatifçilik Zirvesi düzenliyor.

GEKA tarafından hazırlanan Güney Ege Bölgesinde Üreten Kooperatiflerin Mevcut Durum Analizi ve Gelişim Stratejileri Raporu sunumu ve ajansın bölgede kooperatifler ile yapacağı faaliyetler hakkında bilgilendirme yapılacak. Başarılı kooperatif uygulamalarının paylaşılacağı zirvede e-ticaret, markalaşma ve fon kaynaklarına erişim konularında yol haritaları sunulacak. Emeğin değerini büyütmek, yerelden evrensele uzanan güçlü bir üretim hikayesi yazmak için atılmış önemli bir adım olarak nitelendirilen zirve, 18 Aralık 2025 Perşembe günü Denizli Anemon Otelde gerçekleşecek.

4 oturum halinde gerçekleştirilecek Güney Ege Kooperatifçilik Zirvesinin birinci oturumunda GEKA uzmanları tarafından "Güney Ege Bölgesi'nde Üretici Örgütlerinin Mevcut Durumu ve Gelişim Stratejileri" sunumu yapılacak. Başarı hikayelerinin paylaşılacağı ikinci oturumun ardından üçüncü oturumda "E-Ticaret ve Markalaşma" anlatılacak. Zirve "Fonlar ve Destek Programları" konulu dördüncü oturumun sonunda soruların cevaplanmasıyla sona erecek. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz'de vurulan gemilerle ilgili iki ülkeye uyarı

Erdoğan'dan vurulan gemiler için ilk açıklama! İki ülkeyi uyardı
Sadece 15 günleri var! Türkiye'den bir mesaj daha geldi, 80 bin kişilik ordu bölgeye gidiyor

Türkiye'den bir mesaj daha geldi, 80 bin kişilik ordu bölgeye gidiyor
Çatı katında baba, odada kızı ölü bulundu! İşte 2 cenaze çıkan ev

Çatı katında baba, odada kızı ölü bulundu! İşte 2 cenaze çıkan ev
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savcıyı öldüren sanık ilk kez hakim karşısında: 'Allahu ekber' deyip boğazından kesti

Savcı katili ilk kez hakim karşısında: "Allahu ekber" deyip...
Arda Güler ve Xabi Alonso soyunma odasında kavga etti

Soyunma odasında kavga etti
Komşuda tarihin en büyük protestosu: Hükümet istifa etti

Komşuda tarihin en büyük protestosu: Hükümet istifa etti
Müstehcen sahneleri sonrası Evrim Akın'dan olay gönderme

Müstehcen sahneleri sonrası Evrim Akın'dan olay gönderme
Savcıyı öldüren sanık ilk kez hakim karşısında: 'Allahu ekber' deyip boğazından kesti

Savcı katili ilk kez hakim karşısında: "Allahu ekber" deyip...
Tabelayı indirdi, serveti götürdü! Akılalmaz hırsızlık

Tabelayı indirdi, serveti götürdü
Gülsim Ali siyah mini elbisesiyle göz kamaştırdı! Bakan bir daha baktı

Siyah mini elbisesiyle göz kamaştırdı! Bakan bir daha baktı
İlçeyi ayağa kaldıran cinayet 19 yıl sonra gelen itirafla aydınlatıldı

İlçeyi ayağa kaldıran cinayet 19 yıl sonra gelen itirafla çözüldü
Uğurcan Çakır'ın dönüş maçı belli oldu

Uğurcan'dan çok kötü haber
Transferde büyük bomba! Vedat Muriqi Süper Lig devine haber yolladı: Ben hazırım

Süper Lig devine haber yolladı: Ben hazırım
Kameralar, kasa ve bilezikler... Güllü'nün eski sevgilisi konuştu

Kameralar, kasa ve bilezikler... Güllü'nün eski sevgilisi konuştu
Kameraya imza atan Messi'nin zor anları

Messi'nin zor anları
Evlilik yıl dönümünde kocasına hediyesi büyük tartışma yarattı

Evlilik yıl dönümünde kocasına hediyesi büyük tartışma yarattı
title