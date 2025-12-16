GEKA, Güney Ege Kooperatifçilik Zirvesine ev sahipliği yapacak

DENİZLİ (İHA) – Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Güney Ege'nin dayanışma ve üretim kültürünü yeniden canlandırmak, kooperatiflerimizi geleceğe taşıyacak vizyonu şekillendirmek amacıyla düzenlenecek Güney Ege Kooperatifçilik Zirvesine ev sahipliği yapacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajanları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Güney Ege Kalkınma Ajansı, Güney Ege'nin dayanışma ve üretim kültürünü yeniden canlandırmak, kooperatiflerimizi geleceğe taşıyacak bir vizyonu birlikte şekillendirmek amacıyla Güney Ege Kooperatifçilik Zirvesi düzenliyor.

GEKA tarafından hazırlanan Güney Ege Bölgesinde Üreten Kooperatiflerin Mevcut Durum Analizi ve Gelişim Stratejileri Raporu sunumu ve ajansın bölgede kooperatifler ile yapacağı faaliyetler hakkında bilgilendirme yapılacak. Başarılı kooperatif uygulamalarının paylaşılacağı zirvede e-ticaret, markalaşma ve fon kaynaklarına erişim konularında yol haritaları sunulacak. Emeğin değerini büyütmek, yerelden evrensele uzanan güçlü bir üretim hikayesi yazmak için atılmış önemli bir adım olarak nitelendirilen zirve, 18 Aralık 2025 Perşembe günü Denizli Anemon Otelde gerçekleşecek.

4 oturum halinde gerçekleştirilecek Güney Ege Kooperatifçilik Zirvesinin birinci oturumunda GEKA uzmanları tarafından "Güney Ege Bölgesi'nde Üretici Örgütlerinin Mevcut Durumu ve Gelişim Stratejileri" sunumu yapılacak. Başarı hikayelerinin paylaşılacağı ikinci oturumun ardından üçüncü oturumda "E-Ticaret ve Markalaşma" anlatılacak. Zirve "Fonlar ve Destek Programları" konulu dördüncü oturumun sonunda soruların cevaplanmasıyla sona erecek. - DENİZLİ