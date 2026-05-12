Haberler

Güney Afrika'da işsizlik yüzde 32,7'ye yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 2026'nın ilk çeyreğinde işsizlik oranı %32,7'ye çıkarak 8,1 milyon işsiz sayısına ulaştı. Gençler arasında işsizlik oranı ise alarm verici seviyelere yükseldi.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 2026'nın ilk çeyreğinde işsizlik oranının yüzde 32,7'ye yükseldiği bildirildi.

Güney Afrika İstatistik Kurumunun (Stats SA) verilerine göre, yüksek işsizliğin kronik bir sorun haline geldiği yaklaşık 63 milyon nüfuslu Güney Afrika'da, 2026'nın ilk çeyreğinde işsiz sayısı yaklaşık 301 bin kişi artarak 8,1 milyona çıktı.

İşsizlik oranı 2026'nın ilk 3 ayında, 2025'in son çeyreğindeki yüzde 31,4'lük seviyeye kıyasla 1,3 puan artış göstererek yüzde 32,7'ye çıktı. Aynı dönemde, iş aramaktan vazgeçenlerin sayısı 178 bin artarak 3,9 milyona yükseldi.

Öte yandan 15-34 yaş aralığında çalışma çağındaki gençlerde işsizlik oranı yüzde 45,8'e yükselirken, 15-24 yaş aralığında ise bu oran yüzde 60,9 olarak kaydedildi.

Ülkede beyaz ırkçı apartheid rejiminin yıkılıp demokrasiye geçildiği 1994'te yüzde 20 seviyesinde olan işsizlik, 2021'in son çeyreğinde yüzde 35,3 ile rekor seviyeye ulaşmıştı. Son veriler, 2025'te yakalanan düşüş eğiliminin yerini yeniden artışa bıraktığını ortaya koydu.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik
AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan CHP lideri Özgür Özel'e: Gecenin saat kaçında ne yazacağı belli olmuyordu

AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan Özgür Özel'e olay sözler
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAdem Çakır:

Yüzde 60 gibi gençler işsiz kalıyo ya... Ben de 10 sene öncesinde bu yaşlardaydım ve tam bu sorunla karşı karşıya gelmişim. O zamanlar cv'ye yazılan şeyler yeterli değildi, hala da öyle. Ülkenin geleceğini bu şekilde bırakması gerçekten düşündürüyo ve açıkçası beni çok sinirlendiriyo.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTaylan Bölükbaşı:

Güney Afrika'da çok zor durumlar var artık. Gençler iş bulamıyorlar, aile ekonomisi yıkılıyo. Umarım yönetim bi çözüm bulur ama pek ümitli değilim açıkçası.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSemih Ünek:

Atatürk'ün laik devlet ilkesi olsaydı bu ülkelerde de uygulanabilseydi, işsizlik böyle seviyelere çıkmazdı!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM Partili Tülay Hatimoğulları: Halkımızı alanlara davet ediyorum

Kürsüden çağrıda bulundu: Halkımızı alanlara davet ediyorum
Arda Turan hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın yıldızını istiyor

Hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın yıldızını istiyor
Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı

Merakla beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Arda Güler ve Kenan Yıldız takım arkadaşı olma yolunda

Arda'nın yanına bir Türk daha!
İngiltere’den sürpriz Hürmüz Boğazı hamlesi: Savaş uçakları ve dron savar sistemleri gönderiliyor

Avrupa ülkesinden sürpriz Hürmüz hamlesi: Savaş uçakları havalandı

Tarihi ceza! Olaylı maçın faturası belli oldu

Bu saldırının bedeli çok ağır oldu
Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Oktay Saral'dan sert tepki: Haddini bileceksin

Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Beştepe'den sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burcu Köksal partimize katıldı, Afyonkarahisar için birlikte çalışacağız

Erdoğan'dan Burcu Köksal'ı mest eden sözler: Afyonkarahisar için...