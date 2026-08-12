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Güneş Tutulması Avrupa'da Elektrik Fiyatlarını Rekor Seviyeye Çıkaracak

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Avrupa'da bugün akşam gerçekleşecek güneş tutulması nedeniyle güneş enerjisi üretimindeki düşüş ve yüksek talep, elektrik fiyatlarının megavatsaat başına 460 avroya çıkmasına yol açacak. Özellikle Almanya ve Fransa'da spot fiyatlar 461 avroya ulaşacak.

Avrupa'da bugün akşam saatlerinde gerçekleşecek güneş tutulması sırasında elektrik fiyatlarının megavatsaat başına 460 avro seviyesine çıkması bekleniyor.

Avrupa Elektrik İletim Sistemi Operatörleri Birliği (ENTSO-E) verilerine göre, Avrupa elektrik piyasalarında fiyatların özellikle tutulmanın etkili olacağı 19.00-20.00 saatlerinde yükselmesi bekleniyor.

Güneş enerjisi üretiminin gün içinde azalmasıyla elektrik piyasalarında fiyatların yükselmesi beklenirken, aynı zamanda akşam saatlerinde elektrik talebinin de yüksek seyretmesinin beklenmesi fiyat hareketini destekliyor.

ENTSO-E ve Avrupa Elektrik Borsası (EPEX Spot) gün öncesi piyasa verilerine göre, 19.45-20.00 teslimat döneminde Almanya ve Fransa piyasalarında spot elektrik fiyatı megavatsaat başına 461,17 avro seviyesine ulaşıyor. Bir gün önce aynı teslimat dönemi için fiyatlar megavatsaat başına 200 avro seviyesinde bulunuyor.

ENTSO-E'ye göre, 12 Ağustos'taki güneş tutulmasının açık gökyüzü koşullarında Avrupa'nın PV elektrik üretiminde 9,7 gigavata kadar geçici düşüşe yol açması bekleniyor. Üretimdeki hızlı ancak öngörülebilir değişimin Orta Avrupa Yaz Saatiyle 19.15-21.30 arasında gerçekleşeceği, etkinin özellikle İspanya ve Almanya'da belirginleşeceği öngörülüyor.

Kaynak: AA
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