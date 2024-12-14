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Güneş Enerjisi Projelerinde Yeni Düzenlemeler Yatırımcıları Cesaretlendiriyor

Güneş Enerjisi Projelerinde Yeni Düzenlemeler Yatırımcıları Cesaretlendiriyor
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Tek Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, Güneş Enerjisi Santrali (GES) projelerindeki yeni yasal değişikliklerin maliyetleri düşürerek süreçleri hızlandıracağını belirtti.

Güneş enerji sistemi projelerindeki yeni düzenlemeleri değerlendiren Tek Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş: "Maliyetlerin düşmesi ve idari süreçlerin sadeleştirilmesi, yatırımcıları cesaretlendirecek önemli bir gelişmedir." dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan ve yapı denetimi hakkında düzenlemeler içeren yasal değişiklikler Güneş Enerjisi Santrali (GES) projeleri gerçekleştiren firmalar ve yatırımcılar için çok önemli avantajlar sağlıyor. Yapı denetim zorunluluğu bedellerinin GES projeleri için diğer yapı türlerine göre daha uygun oranlarla hesaplanabilir hale gelmesiyle projelerin planlama ve uygulama aşamalarında zaman ve kaynak tasarrufu sağlanarak süreçlerin hızlanması hedefleniyor.

"Sektör daha dinamik hale gelecek"

Düzenlemenin sektör için önemini değerlendiren ve yenilenebilir enerji alanındaki hedeflere ulaşılmasında çok önemli olduğunu vurgulayan Tek Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, "Kanundaki yenilikler, sadece maliyet avantajı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda proje süreçlerinin daha hızlı ilerlemesini mümkün kılıyor. Bu da yenilenebilir enerji alanındaki hedeflerimize ulaşmamızda önemli bir adım. Maliyetlerin düşmesi ve idari süreçlerin sadeleştirilmesi, yatırımcıları cesaretlendirecek önemli bir gelişmedir. Yatırımcıların karşı karşıya olduğu yüksek harcamaların daha erişilebilir seviyelere çekilmesi, sektörün çok daha dinamik hale gelmesini sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

"Teşvik edici düzenlemeler artırılmalı"

GES projelerinin enerji üretimine olan katkısı dolayısıyla kanunda yer alan teşvik edici düzenlemelerin yatırımcıları yeni projelere yönlendireceğine değinen Şahintaş, "Yapı denetim süreçlerinde getirilen kolaylıklar ve masraf avantajları, projelerin hem daha az maliyetle tamamlanmasını hem de daha kısa sürede devreye alınmasını sağlayacak. Bu da enerji sektöründe rekabeti artıracaktır. Tek Enerji olarak, bu gelişmeleri memnuniyetle karşılıyoruz. 2015'ten bu yana sektörde edindiğimiz deneyimle, vizyoner projeler geliştiriyoruz. Özellikle Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyumlu projelerle, sürdürülebilir enerji dönüşümünü desteklemeye devam edeceğiz." dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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