Gümüşhane, Kırklareli ve Yozgat'ta Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği kurulması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması, barındırılması, gözetilmesi ve bakımlarının sağlanması amacıyla bazı illerde koruma birliği kurulmasına karar verildi.

Bu kapsamda, Gümüşhane, Kırklareli ve Yozgat'ta Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği kurulacak.

