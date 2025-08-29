Gümüşhane, Kırklareli ve Yozgat'ta Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Kurulacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı kararıyla Gümüşhane, Kırklareli ve Yozgat'ta sahipsiz hayvanların korunması amacıyla koruma birliği kurulmasına karar verildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında hayvanların kontrol altına alınması ve bakımlarının sağlanması hedefleniyor.

Gümüşhane, Kırklareli ve Yozgat'ta Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği kurulması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması, barındırılması, gözetilmesi ve bakımlarının sağlanması amacıyla bazı illerde koruma birliği kurulmasına karar verildi.

Bu kapsamda, Gümüşhane, Kırklareli ve Yozgat'ta Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği kurulacak.

Ayrıca, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Bayırbağı Mahallesi'nde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri gerçekleştirecek.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
Fiorentina'ya galibiyeti 89. dakikada Edin Dzeko getirdi

Tam maç bitti derken ne yaptın öyle Edin Dzeko
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'ye Kerem Aktürkoğlu transferinde kötü haber

Benfica'ya veda etmişti ama Fenerbahçe'ye kötü haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.