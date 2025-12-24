Gümüş rekor kırmaya devam ediyor

Gümüşün ons fiyatı 72 dolar seviyesini görerek rekor tazeledi. İç piyasada gram gümüş 100 TL'yi gördü.

Gümüş, rekor yükselişini sürdürüyor. Gümüşün ons fiyatı ilk kez 70 doların üzerini gördü. Gümüşün ons fiyatının 72 dolar seviyesini görmesiyle, iç piyasada gram gümüş 100 liraya yükseldi. 2025 Ocak ayında 32 TL seviyesinde bulunan gram gümüş 100 lira seviyesine yükseldi. Gümüş, 2025 yılı başından bu yana TL bazında yüzde 200'e yakın getiri sağladı. Altın fiyatları ise yüzde 100'ü aşkın bir yükseliş kaydetti. - İSTANBUL