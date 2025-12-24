Haberler

Gümüş rekor kırmaya devam ediyor

Gümüş rekor kırmaya devam ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşün ons fiyatı 72 dolara yükselerek rekor tazeledi. İç piyasada gram gümüş 100 TL'yi görürken, yıl başından bu yana TL bazında yüzde 200'e yakın getiri sağladı.

Gümüşün ons fiyatı 72 dolar seviyesini görerek rekor tazeledi. İç piyasada gram gümüş 100 TL'yi gördü.

Gümüş, rekor yükselişini sürdürüyor. Gümüşün ons fiyatı ilk kez 70 doların üzerini gördü. Gümüşün ons fiyatının 72 dolar seviyesini görmesiyle, iç piyasada gram gümüş 100 liraya yükseldi. 2025 Ocak ayında 32 TL seviyesinde bulunan gram gümüş 100 lira seviyesine yükseldi. Gümüş, 2025 yılı başından bu yana TL bazında yüzde 200'e yakın getiri sağladı. Altın fiyatları ise yüzde 100'ü aşkın bir yükseliş kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Hayatım boyunca kullanmadım, test yeniden yapılsın

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor Fenerbahçe'den o ismi istedi, aldıkları yanıt bomba

Fenerbahçe'den o ismi istedi, aldığı yanıt bomba
Uçak kazası sonrası soluğu enkazın bulunduğu arazide aldı

Haberi duyar duymaz soluğu uçağın düştüğü arazide aldı
İki siyasi partinin hukuki varlıkları sona erdi

İki siyasi parti resmen kapatıldı! Malları Hazine'ye kaldı
Müge Anlı'dan Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci tepkisi

Canlı yayında Fenerbahçe'ye tepki gösterdi: Ben anlamadım yani
Samsunspor Fenerbahçe'den o ismi istedi, aldıkları yanıt bomba

Fenerbahçe'den o ismi istedi, aldığı yanıt bomba
Ümit Özat Sergen Yalçın'a fena salladı: İşi şova dökmüş, bu ne ya

Ünlü yorumcu bu kareyi görünce çıldırdı: İşi şova dökmüş, bu ne ya
Sadettin Saran'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Sadettin Saran'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu