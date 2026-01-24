Haberler

Gümüşün onsu rekorunu 103 doların üzerine çıkardı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşün onsu uluslararası piyasalarda 103,3 dolara kadar yükselerek rekor kırdı. Jeopolitik riskler ve ABD'deki ekonomik belirsizlikler gümüş talebini artırdı. Gümüş, güneş paneli ve endüstriyel alanlardaki rolüyle dikkat çekiyor.

Gümüşün onsu, uluslararası piyasalarda 103,3 dolara kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Jeopolitik risklerin devam etmesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarından dolayı ticari belirsizliklerin sürmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bağımsızlığına yönelik endişeler güvenli liman varlıklara talebi artırırken, gümüş fiyatları rekor tazeliyor.

Fed'in faiz indirimlerine ilişkin beklentilerin gücünü koruması ve Trump'ın politikalarından dolayı doların zayıflaması da gümüş fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.

ABD yönetiminin Grönland'ın kontrolü konusundaki ısrarını sürdürmesi, emtia piyasasında değerli metallere talebi artırmıştı. ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısı, İran kaynaklı jeopolitik riskler yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınmasını körükledi.

Öte yandan gümüşteki fiyat hareketlerinde Çin talebi de etkili oldu.

Gümüş, finansal bir varlık olmasının yanı sıra, güneş paneli yapımı başta olmak üzere, endüstriyel alanda önemli bir role sahip. Gümüş ayrıca ABD'nin gümrük vergilerine tabi tutulabileceği endişeleriyle de yükseldi.

Gümüş, bu ürünün arzına yönelik endişelerin devam etmesiyle yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Madenlerde çıkarılan gümüşün talebe yetemeyeceğine yönelik tahminler öne çıkıyor.

Tarife endişelerinden dolayı yatırımcıların ABD'ye gümüş taşıması bu üründeki arz endişelerini tetikledi.

Elektronik ve elektrikli araç sektörleri başta olmak üzere gümüşteki endüstriyel talep, güçlü kalmaya devam ediyor. Yeşil enerji dönüşümü, fotovoltaik paneller, veri merkezlerindeki elektrifikasyon süreci, gümüşe talebi artıran önemli faktörler arasında.

Perakende ve kurumsal tarafta gümüş talebi görülüyor

Perakende tarafında talep gören gümüşte, merkez bankaları başta olmak üzere kurumsal alımlar öne çıkıyor.

Gümüşün onsu, uluslararası piyasalarda 103,3 dolara kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Geçen yıl onsu yüzde 146 değer kazanan gümüş 1979'dan bu yana en hızlı yükselişini kaydetmişti.

İtalya merkezli bankacılık grubu Intesa Sanpaolo Kıdemli Emtia Ekonomisti Daniela Corsini, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Fed'in faiz oranlarını daha da düşüreceği beklentisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın gümüşün enerji ve elektronik sektörlerindeki stratejik rolü göz önüne alındığında gümüş ithalatına gümrük vergileri uygulayabileceği endişeleri bu spekülatif çılgınlığı körüklediği sürece gümüşte kazançlar devam edebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Ancak gümüşün aşırı alım bölgesinde olduğunu belirtmekte fayda olduğuna dikkati çeken Corsini, nisan ayında 104 seviyelerinin üzerinde olan altın/gümüş rasyosunun 50 seviyelerine kadar gerilediğini ifade etti.

Corsini, altın/gümüş rasyosundaki bu kadar keskin düşüşün gümüş fiyatlarında bir düzeltmenin habercisi olduğunu dile getirdi.

Ayrıca borsa yatırım fonlarının (ETF) yıl başından beri gümüşte net satış yaptığını vurgulayan Corsini, "Bunun da büyük yatırımcıların gümüş rallisine olan güveninin zayıfladığına işaret ettiğini belirtmekte fayda var." dedi.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
Balıkesir beşik gibi! Peş peşe iki deprem daha meydana geldi

Günlerdir beşik gibi sallanan ilimizde peş peşe iki deprem daha
Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı: Başka seçeneğimiz yok

Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı
Bayğaralar'a şafak baskını: Bakan Yerlikaya, nefes kesen operasyonun görüntülerini paylaştı

Bayğaralar'a şafak baskını: Yerlikaya operasyon görüntülerini paylaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump 'Grönland' mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu

Trump "Grönland" mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu
TBF, Ergin Ataman için devreye girdi

TBF, Ergin Ataman için devreye girdi
Bakan Fidan: İsrail'in İran'a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var

Bakan Fidan, İsrail'in saldırı arayışında olduğu ülkeyi açıkladı
Bakan Göktaş'ı isyan ettiren 'Seçmece çocuk' talebi: Bu bir sipariş değil

Bakan Göktaş'ı isyan ettiren talep: Bu bir sipariş değil
Trump 'Grönland' mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu

Trump "Grönland" mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu
İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması! Tutuklama kararı var

Türkiye'nin gündemine oturan skandalda yeni gelişme! Şimdi hesap vakti
Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray'da olsa kırmızı çıkar mı?

Maç sonu isyan etti: Galatasaray'da olsa...