Yenidoğan davasında yargılanan doktorlar meslekten 3 yıl men edildi

Türkiye'nin konuştuğu dava sürerken Sağlık Bakanlığı'ndan yeni karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD'ın eleştirilerine çok sert yanıt

"Ey TÜSİAD" diye söze başladı, devamında çok sert ifadeleri var
İstanbul'da vorteks radara yansıdı! Kuvvetli kar yağışı geliyor

İstanbul'da kırmızı alarm! Valilik 7 maddede uyardı
Erdoğan'ın yanıtsız bıraktığı İmamoğlu sorusu

Koridorda mikrofon uzattılar: İmamoğlu ile yarışmaya ne dersiniz?

Gümüş fiyatları tarihi rekorun kıyısında seyrediyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüş fiyatları, son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve global piyasalardaki hareketlilik nedeniyle yeni rekorlar kırmaya hazırlanıyor. Ons başına 34.87 dolar olan rekorun kırılması artık an meselesi.

Altındaki yükselişin yanı sıra endüstriyel talebin de yardımıyla ons gümüş fiyatları ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Gri metalin ons fiyatı geçen hafta sonunda kısa süreli de olsa 33 doları aştı ve Ekim 2024'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

TARİHİ REKORA YAKIN SEYREDİYOR

Değerli metallerde rekorlar ardı ardına geliyor. Altında görülen rekorlar tüm dünya çapında ilgi odağı olurken, altına göre fiyat hareketliliği daha fazla olan gümüş de tarihi rekoru zorlamaya başladı. Gümüşte yıl başından bu yana kaydedilen artış yüzde 12'ye ulaştı. Fiyatlar, 22 Ekim'de ons başına 34.87 dolarla 10 yılın zirvesini görmüştü. Bazı analistler, metale yatırım yapanların ons başına 35 doların hemen altındaki 10 yıllık zirveyi yeniden zorlamayı hedeflediğini söylüyor. Şu sıralar 32,99 dolardan satılan gümüşün ons fiyatında tarihi rekor için artık küçük basamaklar kaldı.

YENİLENEBİLİR ENERJİ TALEBİ GÜMÜŞÜN CAZİBESİNİ ARTIRIYOR

Elektrifikasyon ve imalattaki talebin artması gümüş alımlarını tetikledi. ABD'nin ardından Çin'in de 2024'te 357 gigawatt güneş ve rüzgar enerjisi üretimine yönelmesi gümüş fiyatlarını yukarı taşıyan sebepler arasında. Ayrıca Hindistan'ın Petrol ve Doğal Gaz Şirketi on yılın sonuna kadar rüzgar ve güneşe 1 trilyon rupi yatırım yapma taahhüdünde bulunması, Endonezya'nın da 17 gigawatt güneş enerjisi ekleme sözü vermesi gümüşe talebi daha da artırdı.

TERS DALGA ETKİSİNE DİKKAT

Piyasa yapıcılarına göre mevcut ivmenin devam etmesi halinde gümüş 35 dolar seviyesini zorlayabilir. Ancak uzmanlar göre, fiyat hareketliliğinin fazla olması gümüşte ters yönlü oynaklığın fala olabileceğini ve bu sebeple dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıyor.

Not: Bu haberde yer alan içerik yatırım tavsiyesi değildir.

Gümüş fiyatları tarihi rekorun kıyısında seyrediyor
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
img

Petek Dinçöz, acı haberi ağlayarak verdi
img

Yıkılan kardan adamı için cenaze namazı kıldı
img

Yerli otomobil TOGG ile ilgili sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke gündemine oturan derbinin yabancı hakemi kim olacak? İşte adaylar

Ülke gündemine oturan derbinin yabancı hakemi kim olacak? İşte adaylar
Sahte zeytinyağı nasıl ayırt edilir? İşin uzmanı püf noktasını anlattı

Sahte zeytinyağı nasıl ayırt edilir? İşin uzmanı püf noktasını anlattı
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Üst geçidi kullanmayınca polis ceza makbuzunu eline tutuşturdu: Keşke en kısa zamanda ölsem

Üst geçidi kullanmayınca polis ceza makbuzunu eline tutuşturdu
16 yaşındaki Merve, 23 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü: Elinde uygunsuz görüntülerim vardı

16 yaşındaki Merve, 23 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü
Deprem uzmanı bir ilimizi uyardı: Volkanik patlama tehlikesi var

Deprem uzmanı bir ilimizi uyardı: Volkanik patlama tehlikesi var

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.