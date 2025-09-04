Gül Çatalbaşlı: Kadın emeğine dayalı üretimle hem ekonomi hem toplum kazanıyor

Moda Magazin'de bu hafta mikro üretimle dev bir istihdam yaratan Croches markasının mimarı Gül Çatalbaşlı vardı. 6000 kadına istihdam sağlayan dev üretim ağı, el emeğine dayalı tasarım anlayışı, sosyal dayanışma temelli marka kültürü ve ihracat hedefleriyle dikkat çeken Croches'in hikâyesi ekranlara yansıdı. Kadın emeğini merkeze alan yaklaşımıyla hem ekonomik hem de toplumsal fayda yarattıklarını belirten Çatalbaşlı, üretimden yönetime kadar her adımda istikrarlı ve duyarlı bir yapı oluşturduklarını vurguladı.

"KADIN EMEĞİNE DAYALI BİR MARKA YARATTIK"

Gül Çatalbaşlı, Croches markasını temellerinden itibaren kadın emeğine dayalı bir sistem üzerine inşa ettiklerini söyledi. Geniş bir üretim ağına sahip olan markanın yalnızca Türkiye içinde değil, global ölçekte de dikkat çektiğini belirtti. Kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanması kadar, birlikte üretmenin verdiği moral desteğin de önemine değindi.

"6000 KADIN İLE 12 AY KESİNTİSİZ ÜRETİM"

Mersin merkezli üretim tesislerinde yıl boyunca kesintisiz üretim yaptıklarını söyleyen Çatalbaşlı, stoklu çalışma modeli sayesinde hem kadınlara düzenli gelir sağladıklarını hem de markaya istikrar kazandırdıklarını ifade etti. El emeğiyle yaratılan koleksiyonların yurt dışında da büyük ilgi gördüğünü vurguladı.

"TASARIMDA EĞİTİM ŞART, AMA UYGULAMALI OLMALI"

Kariyerinin önemli bir kısmını üniversitelerde tasarım eğitimi vererek geçiren Çatalbaşlı, teorik bilgiden çok uygulamalı eğitimin önemine dikkat çekti. Öğrencileriyle bire bir üretim süreçlerine girmenin, onların gelişimini doğrudan etkilediğini ve sahada karşılık bulduğunu belirtti.

"KADINLARIN SOSYAL DAYANIŞMASI EN AZ EKONOMİK GÜÇ KADAR ÖNEMLİ"

Markanın bir sosyal sorumluluk yönü olduğunu da belirten Çatalbaşlı, istihdamın yanında kadınlar arasındaki sosyal dayanışmanın önemine değindi. Üretime katılan kadınların sadece ekonomik değil, psikolojik olarak da güçlendiğini ve özgüven kazandığını dile getirdi.

"MARKAMIZI DÜNYAYA AÇIYORUZ"

Programın sonunda markanın gelecek hedeflerine de değinen Çatalbaşlı, Croches'i global ölçekte daha çok tanınır hale getirmek için ihracat planlarını devreye soktuklarını açıkladı. El yapımı tasarımların sanatsal bir değer taşıdığını belirten Çatalbaşlı, her ürünün bir hikâyesi olduğunu ve bu özgünlükle fark yarattıklarını ifade etti.