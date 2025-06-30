Güçlü Ekonomi için Güçlü Aileler Gerekiyor

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, aile kurumunun yalnızca toplumsal değil, ekonomik sürdürülebilirlik açısından da önem taşıdığını bildirerek, "Güçlü ekonomi ancak toplumda güçlü ailelerin varlığıyla mümkün olabilir." ifadesini kullandı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Aile Fuarı kapsamında ATO tarafından "Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik ve Aile Anayasası Paneli" düzenledi.

ATO Congresium'da gerçekleştirilen panelde konuşan Baran, aile kurumunun yalnızca toplumsal değil, ekonomik sürdürülebilirlik açısından da taşıdığı öneme dikkati çekerek, "Ekonominin üretimden tüketime kadar tüm aşamaları aileyi yakından ilgilendiriyor. Güçlü ekonomi ancak toplumda güçlü ailelerin varlığıyla mümkün olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Aile şirketlerinin hem Türkiye'de hem de dünyada ekonomik yapının omurgasını oluşturduğunu aktaran Baran, dünya genelinde şirketlerin yaklaşık yüzde 80'inin, Türkiye'de de yüzde 90'a yakınının aile şirketi olduğunu bildirdi.

Baran, aile şirketlerinin ömrünü uzatmak adına atılabilecek en kritik adımlardan birinin "Aile Anayasası" hazırlamak olduğuna işaret ederek, bu anayasanın, aile bireyleriyle şirket arasındaki ilişkiyi düzenleyerek olası çatışmaların önüne geçilebileceğini kaydetti.