Güçlü Ekonomi için Güçlü Aileler Gerekiyor

Güçlü Ekonomi için Güçlü Aileler Gerekiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, aile kurumunun toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik için önemine vurgu yaparak, aile şirketlerinin ekonomik yapının temelini oluşturduğunu belirtti. Aile Anayasası'nın bu yapıları korumak adına önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, aile kurumunun yalnızca toplumsal değil, ekonomik sürdürülebilirlik açısından da önem taşıdığını bildirerek, "Güçlü ekonomi ancak toplumda güçlü ailelerin varlığıyla mümkün olabilir." ifadesini kullandı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Aile Fuarı kapsamında ATO tarafından "Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik ve Aile Anayasası Paneli" düzenledi.

ATO Congresium'da gerçekleştirilen panelde konuşan Baran, aile kurumunun yalnızca toplumsal değil, ekonomik sürdürülebilirlik açısından da taşıdığı öneme dikkati çekerek, "Ekonominin üretimden tüketime kadar tüm aşamaları aileyi yakından ilgilendiriyor. Güçlü ekonomi ancak toplumda güçlü ailelerin varlığıyla mümkün olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Aile şirketlerinin hem Türkiye'de hem de dünyada ekonomik yapının omurgasını oluşturduğunu aktaran Baran, dünya genelinde şirketlerin yaklaşık yüzde 80'inin, Türkiye'de de yüzde 90'a yakınının aile şirketi olduğunu bildirdi.

Baran, aile şirketlerinin ömrünü uzatmak adına atılabilecek en kritik adımlardan birinin "Aile Anayasası" hazırlamak olduğuna işaret ederek, bu anayasanın, aile bireyleriyle şirket arasındaki ilişkiyi düzenleyerek olası çatışmaların önüne geçilebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
Bakan Yerlikaya: 3 ilde 50 binin üzerinde vatandaşımız güvenli bölgelere alındı

Ciğerlerimiz yanıyor! 50 binin üzerinde vatandaşımız tahliye edildi
Hatay'da yangın felaketi! Vatandaşların çığlıkları kulakları sağır etti

Bir ilimiz daha felaketi yaşıyor! Çığlıklar kulakları sağır etti
CHP'nin kurultay davası 8 Eylül'e ertelendi

CHP'nin kurultay davası ertelendi! Duruşmanın tarihi manidar
Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi

Kırmızı bikinisini giydi! Karın kaslarını sergiledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen transferini canlı yayında duyurdular: Kesin olarak söylüyorum...

Osimhen transferini canlı yayında duyurdular: Galatasaray...
Gürcistan'da tutuklu bulunan iş insanı Galip Öztürk tahliye edildi

Gürcistan'da tutuklu bulunan Türk iş insanı tahliye edildi
Görüntüler Seferihisar'dan! Alevlerin sardığı evlerinin arkasından böyle bakakaldılar

Alevlerin sardığı evlerinin arkasından böyle bakakaldılar
Filistin topraklarını gasbeden İsrailli bir grup kendi askerlerine saldırdı

Dünya bu olayı konuşuyor! İsrailliler, İsrail askerlerine saldırdı
Anlaşma tamam gibi! İşte Caner Erkin'in yeni takımı

Anlaşma tamam gibi! İşte Caner Erkin'in yeni takımı
Ünlü bebek bezi markası Türkiye pazarından çekildi

Ünlü bebek bezi markası üretimi durdurup Türkiye'den çekildi
Schengen vizesinde yeni dönem! Almanya itiraz hakkını kaldırıyor

Schengen vizesinde yeni dönem! İlk adım Almanya'dan geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.