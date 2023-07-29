Gübretaş işçileri maaş zammı için eylem yaptı

Gübretaş işçileri eylem yaptı

Öz Maden İş Sendikası baş temsilcisi Ali Rıza Özal:

"Malumunuz ülkemizde bir ekonomik kriz yaşıyoruz ve çalışanlar olarak enflasyon altında ezilmeye devam ediyoruz"

BİLECİK - Bilecik'in Söğüt ilçesinde Tarım Kredi Kooperatifi iştiraklerinden Gübretaş'a ait maden sahasında çalışan işçiler eylem yaptı.

Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. Söğüt altın maden sahasında çalışan işçiler maaşlarına yapılan zamma tepki göstererek eylem yaptılar. Sabah işe başlamadan önce işletme önünde bir araya gelen Öz Maden İş Sendika üyesi işçiler, açıklanan zam oranlarının yetersiz olduğunu dile getirdiler. Burada bir açıklama yapan Sendika baş temsilcisi Ali Rıza Özal, "Burası Gübretaş maden yatırımlarına ait Söğüt Altın Maden İşletmesi. Bizlerin burada toplanma amacı Temmuz ayı ücret zamları. Malumunuz ülkemizde bir ekonomik kriz yaşıyoruz ve çalışanlar olarak enflasyon altında ezilmeye devam ediyoruz. Asgari ücrete gelen zam oranı yüzde 34 memur maaşlarına yapılan zammın ve seyyanen zammında belli olduğu bu günlerde Tarım Kredi Holding tarafından bizlere açıklanan rakam yüzde10 artı bin lira bu ücreti kabul etmeyeceğimizi ve ücretin istediğimiz şekilde ülkemiz ekonomik koşullarına uygun hale getirilene kadar eylemlerimize devam edeceğiz" dedi.