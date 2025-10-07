Guatemala Büyükelçisi'nden ULUSKON Başkanı'na Ziyaret

GUATEMALA Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernandez Recinos, Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Başkanı ve Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy'u makamında ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında, iki ülke arasındaki ihracat ile ithalat alanlarında iş birliği ve yatırım fırsatlarına yönelik fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Atasoy'un ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmede, Büyükelçi Eduardo Enrique Hernandez Recinos, iki ülke arasındaki iş birliğine büyük önem verdiklerini belirtti. Özellikle tekstil, inşaat, tarım ve madencilik sektörlerinde ciddi iş birliği potansiyeli bulunduğunu belirtti. Başkan Atasoy ise, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi adına ULUSKON'un her türlü iş birliğine hazır olduğunu dile getirerek, Moğolistan'a yatırım yapmak isteyen Türk iş insanlarına rehberlik sağlayacaklarını vurguladı. Büyükelçi Eduardo Enrique Hernandez Recinos, Türkiye-Moğolistan iş birliğinin güçlenmesine yönelik ULUSKON'un azminden dolayı Başkan Atasoy'a teşekkürlerini ileterek, bu iş birliğini başlatarak daha ileri taşımak için ortak çalışmalara adım atacaklarını dile getirdi. Başkan Atasoy da nazik ziyaretleri için Büyükelçi Eduardo Enrique Hernandez Recinos'a teşekkür etti.