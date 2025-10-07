Haberler

Guatemala Büyükelçisi'nden ULUSKON Başkanı'na Ziyaret

Guatemala Büyükelçisi'nden ULUSKON Başkanı'na Ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Guatemala Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernandez Recinos, ULUSKON Başkanı Nezaket Emine Atasoy'u ziyaret ederek Türkiye-Moğolistan iş birliği ve yatırım fırsatlarını görüştü.

GUATEMALA Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernandez Recinos, Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Başkanı ve Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy'u makamında ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında, iki ülke arasındaki ihracat ile ithalat alanlarında iş birliği ve yatırım fırsatlarına yönelik fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Atasoy'un ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmede, Büyükelçi Eduardo Enrique Hernandez Recinos, iki ülke arasındaki iş birliğine büyük önem verdiklerini belirtti. Özellikle tekstil, inşaat, tarım ve madencilik sektörlerinde ciddi iş birliği potansiyeli bulunduğunu belirtti. Başkan Atasoy ise, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi adına ULUSKON'un her türlü iş birliğine hazır olduğunu dile getirerek, Moğolistan'a yatırım yapmak isteyen Türk iş insanlarına rehberlik sağlayacaklarını vurguladı. Büyükelçi Eduardo Enrique Hernandez Recinos, Türkiye-Moğolistan iş birliğinin güçlenmesine yönelik ULUSKON'un azminden dolayı Başkan Atasoy'a teşekkürlerini ileterek, bu iş birliğini başlatarak daha ileri taşımak için ortak çalışmalara adım atacaklarını dile getirdi. Başkan Atasoy da nazik ziyaretleri için Büyükelçi Eduardo Enrique Hernandez Recinos'a teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Bahçeli, Öcalan'dan SDG'ye çağrı yapmasını istedi

"Kurucu önder" diye söze başlayıp Öcalan'a çağrıda bulundu
Bahçeli, Serdar Öktem suikastıyla ilgili soruyu yanıtsız bıraktı

Bahçeli'nin cevapsız bıraktığı soru! El hareketine dikkat
Diyarbakır Adliyesi'nde duruşma salonu içerisinde kavga

Görüntü Diyarbakır'dan! Duruşma salonunda ortalık karıştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suikasta uğrayan avukat Serdar Öktem'in otopsi raporu ortaya çıktı

İşte suikasta uğrayan avukatın otopsi raporu! Kan donduran detaylar
Çatışmaların ardından Suriye güvenlik güçleri ve SDG arasında ateşkes sağlandı

Görüntüler tedirgin etmişti! Türkiye sınırından beklenen haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.