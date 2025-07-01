GTSO Başkanı Çakırmelikoğlu'ndan Dereli-Şebinkarahisar Yolu ve Pınarlar Tüneli Uyarısı

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Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, Dereli-Şebinkarahisar kara yolu ve Pınarlar Tüneli projesinin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti, bu projelerin bölgenin ekonomik gelişimine katkı sağlayacağını vurguladı.

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, Dereli- Şebinkarahisar kara yolu ve Pınarlar Tüneli projesinin devreye alınması gerektiğini bildirdi.

Çakırmelikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Giresun- Dereli yol standartlarının iyileştirmesinin tamamlandığını belirtti.

Dereli-Şebinkarahisar kara yolu ve Pınarlar Tüneli projesinin devreye alınması gerektiğini vurgulayan Çakırmelikoğlu, şunları kaydetti:

"86 kilometrelik Dereli-Şebinkarahisar ve ardından Sivas bağlantısı, 5 bin metre Pınarlar Tüneli projesi bugün Tirebolu-Torul yolu gibi sürüncemede kalmış ve bölgenin stratejik ihtiyaçlarını içinde barındıran, Giresun üstü fayda sağlayacak bir yatırımdır. Bu kapsamda kışın birçok döneminde ağır mevsim koşulları nedeniyle kapanan Eğribel bölgesinin 365 gün açık kalabilmesi ve iç bölgeler ile sağlıklı ticaret yapılabilmesi adına planlanan projenin tamamlanması için ilgili kurumların kararı beklenmektedir."

Çakırmelikoğlu, Giresun-Dereli-Şebinkarahisar kara yolunun İran'a ve Sivas üzerinden Akdeniz'e en kolay ulaşım ağlarından biri olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Giresun-Dereli-Şebinkarahisar yolu standardının genişletilerek tünel ile desteklenmesi, bölgenin kalkınmasına olduğu kadar ülkenin ekonomik açıdan gelişmesine de fayda sağlayacaktır. İhracat rekoru kıran bir limana sahip Giresun'un potansiyelini daha da artırabilmesi, Sivas, Gümüşhane, Erzurum ve Erzincan arterlerini de besleyebilmesi adına bu yolun ihtiyaç ötesi hale dönüştüğü görülmelidir."

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Ekonomi
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