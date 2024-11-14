GTO, Uluslararası Kaynaklarla Bölgesel İşbirliğini Geliştiriyor

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), her yıl gerçekleştirerek geleneksel hale getirdiği ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarıyla bölge önceliklerini masaya yatırdığı donör toplantısını "Uluslararası Kaynaklarla Bölgesel İşbirliğinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi" konu başlığıyla gerçekleştirdi.

2024 yılında bölgede yapılan projeler ve çalışmaların değerlendirilerek 2025 yılı planlamalarının yapıldığı toplantıda Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Alman Uluslararası İşbirliği Kuruluşu (GIZ), Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Katar Hayır Kurumu (Qatar Charity), Sparkassenstiftung, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Birleşmiş Milletler Çocuklar İçin Uluslararası Yardım Fonu (UNICEF), Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD), Dünya Gıda Programı (WFP), Birleşmiş Milletler Nüfüs Fonu (UNFPA), World Vision, Gaziantep Kızılay Toplum Merkezi, Save the Children, WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), CARE International ve Islamic Relief Türkiye temsilcileri yer aldı.

"Elde ettiğimiz başarılarda uluslararası STK'ların katkısı büyük"

Toplantının açılışında yaptığı konuşmada GTO'nun yalnızca Gaziantep için değil tüm bölge kalkınması ve gelişimi için var gücüyle çalışan etkili ve öncü bir kurum olduğunu vurgulayan GTO Başkan Yardımcısı Taner Özdurak, "Biz, Gaziantep'in sosyal ve ekonomik hayatını canlandırmak adına bugüne kadar sayısız projeyi hayata geçirdik. Ülkemizin dört bir yanına ve uluslararası arenaya örnek teşkil eden başarılı çalışmalar ortaya koyduk. Bu projelerimiz, ulusal ve uluslararası ödüllerle taçlandırılırken, en büyük desteğimiz ve ilham kaynaklarımızdan biri de hiç şüphesiz uluslararası sivil toplum kuruluşlarıyla kurduğumuz güçlü işbirlikleri olmuştur. Dolayısıyla elde ettiğimiz başarılarda uluslararası STK'ların katkısı büyük. Mülteci krizinde, pandemide, depremde her zorlu ortamda bir araya geldik, çözüm ürettik" dedi.

"Bu dönemde işbirliklerimiz her zamankinden daha kritik"

Konuşmasının devamında küresel ve bölgesel zorlukların arttığı bir dönemde olduklarını ve bu dönemde kurulacak iş birliklerinin her zamankinden daha kritik olduğunu söyleyen Özdurak, "Bugün burada temsilcileri bulunan her kurumun öncelikleri, çalışma alanları ve misyonları farklı olabilir. Ancak dünyada yaşananlara karşı sessiz kalmamak, daha güvenli bir gelecek oluşturmaya rol almak gibi ortak amaçlarımız ve sorumluluklarımız olduğunu biliyoruz. Bu ortak amaç ve sorumluluklarımızdan biri de uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarının doğru gerekçelerle ihtiyaca uygun somut sonuçlar doğuracak alanlara yönlendirilmesidir. Bugün de tüm bu farkındalıklarımızla, 2025 hedeflerimizi en doğru şekilde planlayarak, hem küresel hem de bölgesel katkılarımızı ileriye taşımayı hedefliyoruz. Önümüzde yapılacak çok iş var" şeklinde konuştu.

Toplantının devamında GTO İş Geliştirme Danışmanı Figen Çeliktürk'ün moderasyonunda gerçekleştirilen oturumda GTO Dış İlişkiler ve Proje Geliştirme Müdürü Sezin Darvish, "2024 Yılı GTO Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi ve 2025 Planlamaları" konulu sunum yaptı.

Toplantıya katılan uluslararası sivil toplum kuruluşu temsilcileri ise yaptıkları değerlendirmelerde GTO ile bugüne kadar yaptıkları iş birliklerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, bundan sonraki süreçte çalışmalarında özellikle deprem sonrası yerelin ihtiyaçlarına odaklanmanın doğru bir perspektif olduğunu belirtti. - GAZİANTEP