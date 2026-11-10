GTB Kasım meclisinde hububat üretimi ve TMO'nun satış programı görüşüldü

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Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ile meclis ve disiplin kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, hububat üretim beklentileri, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) satış programı, tarımsal desteklemeler, Karadeniz'deki gelişmeler, COP31 İklim Zirvesi ve reel sektörün finansmana erişimi ele alındı.

"Üretimdeki artış, piyasa istikrarıyla desteklenmeli"

Toplantının açılış konuşmasını yapan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Türkiye'nin 2026 yılı hububat üretim beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, tarımsal üretimdeki gelişmelerin gıda arz güvenliği ve tarıma dayalı sanayi açısından önemine dikkat çekti.

TÜİK'in 2026 yılı bitkisel üretim ikinci tahminine göre buğday üretiminin yüzde 37,9 artışla 24,8 milyon tona, arpa üretiminin yüzde 66,7 artışla 10 milyon tona ulaşmasının beklendiğini aktaran Tiryakioğlu, mısır üretiminin ise yüzde 4,7 azalışla 8,1 milyon ton olarak öngörüldüğünü kaydetti.

Tiryakioğlu, "Hububat üretimindeki artış, ülkemizin gıda arz güvenliği ve tarıma dayalı sanayisi açısından son derece kıymetli. Ancak yüksek rekoltenin üreticilerimiz için kazanca, sanayimiz için de istikrarlı bir hammadde arzına dönüşmesi gerekiyor. Bunun için üretim planlaması, depolama ve pazarlama süreçlerini birlikte değerlendirmeliyiz" dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisinin kasım ayında piyasaya 5,5 milyon ton hububat arz edeceğini, ayrıca yem sektörüne yönelik 1 milyon ton düşük vasıflı buğdayı satışa sunduğunu belirten Tiryakioğlu, hububat piyasasında öngörülebilirliğin üretici ve sanayici açısından önem taşıdığını ifade etti.

Karadeniz havzasındaki gelişmelere de değinen Tiryakioğlu, Rusya'nın Ukrayna'daki liman ve sınır geçişlerine yönelik saldırılarının tarım ürünleri ihracatında lojistik güçlükleri artırdığını, Ukrayna'nın ise tahıl taşıyan kamyonların gümrük işlemlerini Avrupa Birliği topraklarına taşımaya yönelik çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Tiryakioğlu, "Karadeniz'deki gelişmeler, tarımsal üretim kadar ürünlerin güvenli ve kesintisiz şekilde pazarlara ulaştırılmasının da ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Gıda arz güvenliğinin korunmasında güçlü tedarik zincirleri ve sürdürülebilir ticaret kanalları belirleyici rol oynuyor" ifadelerini kullandı.

Antalya'da Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'ne de değinen Tiryakioğlu, iklim değişikliğinin tarımsal üretim ve gıda güvenliği üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Artan sıcaklıklar, kuraklık riski ve değişen yağış rejimlerinin tarımsal üretimi doğrudan etkilediğini belirten Tiryakioğlu, "Tarımda sürdürülebilirliği sağlamak artık yalnızca çevresel bir sorumluluk değil, ekonomik bir zorunluluk. Su kaynaklarımızın verimli kullanılması, iklim değişikliğine dayanıklı üretim modellerinin geliştirilmesi ve tarım ile gıda sektöründe yeşil dönüşümün hızlandırılması gerekiyor" dedi.

"Üretimi ve ticareti destekleyen çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise borsanın ekim - kasım ayı faaliyetleri, yürütülen projeler ve yeni dönem hedefleri hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.

Üyelere yönelik bilgilendirme ve meslek komitesi çalışmalarının devam ettiğini belirten Akıncı, kasım ayında düzenlenen 2. MFF Orta Doğu Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı'nda stant açarak, aralarında Avrupa Birliği tescilli Antep Fıstık Ezmesi ve Antep Lahmacunu'nun da bulunduğu 24 coğrafi işaretli ürünü tanıttıklarını söyledi. Akıncı, bu ürünlerin korunması, tanıtılması ve ekonomik değerinin artırılmasına yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Reel sektörün finansmana erişimine de dikkat çeken Akıncı, TOBB öncülüğünde hayata geçirilen Nefes Kredisi'nin yeni dönem başvurularının 3 Kasım'da başladığını, program kapsamında 50 milyar liralık ilave kaynak oluşturulduğunu ve firma başına kredi limitinin 5 milyon lira olarak belirlendiğini hatırlattı.

Akıncı, "Nefes Kredisi'nin işletme sermayesi ihtiyacı bulunan KOBİ'lerimizin finansmana erişimine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Üretimin, istihdamın ve ihracatın sürdürülebilirliği açısından reel sektörün finansman imkanlarının güçlendirilmesini önemsiyoruz" dedi.

Tarımsal desteklemelere de vurgu yapan Akıncı, 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, 2026 üretim yılı için çiftçilere 2027 bütçesinden 235 milyar lira doğrudan destek ödenmesinin öngörüldüğünü belirtti. Kaynağın yüzde 56,5'inin bitkisel üretime, yüzde 22,3'ünün ise hayvancılığa ayrılmasının planlandığını aktardı.

Akıncı, "Tarımsal desteklerin üreticilerimizin ihtiyaçlarına karşılık vermesi ve zamanında kullandırılması büyük önem taşıyor. Artan maliyetler karşısında çiftçilerimizin desteklenmesi, üretimin devamlılığı ve tarım sektörümüzün geleceği açısından öncelikli konularımız arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Toplantı, meclis üyelerinin sektörlere ilişkin görüş, talep ve önerilerini paylaşmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı