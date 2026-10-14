GSO'da Meslek Komite Başkanları yeni dönem çalışmalarını Ünverdi ile istişare etti

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Gaziantep Sanayi Odası'nda (GSO) yeni dönem çalışmaları kapsamında, Meslek Komite Başkanları İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve GSO Meslek Komite Başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, yeni döneme ilişkin çalışma programı, sektörlerin mevcut durumu ve beklentileri hakkında istişarelerde bulunuldu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, meslek komitelerinin Gaziantep sanayisinin gelişimi ve sektörlerin ihtiyaçlarının doğru şekilde tespit edilmesi açısından önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

Meslek komitelerinin, üyelerle Oda arasındaki iletişimin en önemli kanallarından birisi olduğuna değinen Ünverdi, sektörlerden gelen talep, öneri ve beklentilerin çalışmaların şekillendirilmesinde yol gösterici olduğunu vurguladı.

Gaziantep'in üretim, ihracat ve istihdam alanlarında sahip olduğu güçlü potansiyeli daha ileriye taşımak için ortak akıl ve iş birliği anlayışıyla hareket etmenin önemine işaret eden Ünverdi, sanayicilerin karşılaştığı sorunların tespiti ve çözümüne yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürülmesinin önemine dikkati çekerek, "Meslek komitelerimizin bilgi ve tecrübeleri bu sürece önemli katkılarda bulunacak. Sektörlerimize yönelik çözüm odaklı yaklaşımların geliştirilmesi ve üyelerimizin beklentilerinin ilgili mercilere aktarılması konusunda istişare mekanizmasını hep birlikte etkin şekilde işletileceğiz" ifadelerini kullandı.

Ünverdi, Gaziantep sanayisinin rekabet gücünü artırmak, işletmelerin gelişimini desteklemek ve kentin ekonomik kalkınmasına katkı sunmak amacıyla meslek komiteleriyle koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirterek, toplantıya katılan komite başkanlarına katkı ve değerlendirmeleri için teşekkür etti.

Toplantı, meslek komitesi başkanlarının görüş, öneri ve değerlendirmeleri ile kendi sektörlerine yönelik bilgi paylaşımlarının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı