GSO’da İtalya ile ticari bağları güçlendirecek protokol

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile İtalya Ticaret ve Sanayi Odası Derneği (CCIIST) iş birliğinde, "Gıda Diplomasisi: Bölgesel Mükemmellikten Küresel Ortaklıklara" temalı program ve "CCIIST-GSO İş Birliği Günü" paneli gerçekleştirildi.

Başta gıda ve gastronomi olmak üzere farklı sektörlerde yeni iş birliği ve ticaret fırsatlarının ele alındığı toplantıya, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ferhan Sağım ve Başar Küçükparmak, GSO Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Özgüler, Melike Yüksel, Bora Tezel ve Ali Can Koçak, İtalya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarlığı Başkatibi Andrea Zippo, CCIIST Başkanı Stefano Kaslowski, İtalya'nın Gaziantep Fahri Konsolosu Mehpare Şayan Kileci, GSO Genel Sekreteri Yusuf İzzettin İymen, iş dünyası temsilcileri ve sektör paydaşları katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başar Küçükparmak, "Bugün, Türkiye ve İtalya arasındaki dostluk ve ticari bağlarımızı güçlendirmek ve yeni iş birliği fırsatlarını değerlendirmek amacıyla bir araya geldik. Özellikle iki ülkenin güçlü olduğu gıda ve gastronomi alanında önemli bir potansiyel bulunduğuna inanıyoruz. Gaziantep; makarna, bulgur, bakliyat, un, irmik, şekerleme, çikolata ve bunlara bağlı olarak ambalaj sektörü başta olmak üzere güçlü bir gıda sanayisine sahiptir. 2025 yılında Gaziantep'ten İtalya'ya 373 milyon dolar ihracat gerçekleştirilirken, İtalya'dan 115 milyon dolar ithalat yapıldı. Gaziantep'in en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında İtalya 5'inci sırada yer almaktadır. Bu rakamlar güçlü ticari ilişkilerimizi ortaya koyarken, özellikle gıda alanında ticaretimizi daha da geliştirebileceğimiz fırsatlar olduğunu gösteriyor. İtalya'nın gıda teknolojileri, kalite, markalaşma ve gastronomi alanındaki deneyimi ile Gaziantep'in üretim ve ihracat gücünün birbirini tamamlayacağına inanıyoruz. Bugün imzalayacağımız iş birliği protokolünün de bu ilişkilerin geliştirilmesine önemli katkı sağlayacağına inanıyor, katılımlarınız için teşekkür ediyorum" dedi.

CCIIST Başkanı Stefano Kaslowski ise Türkiye ve İtalya arasında güçlü ekonomik ve ticari bağlar bulunduğuna dikkati çekerek, Gaziantep'in özellikle gıda ve gastronomi alanındaki potansiyelinin İtalyan iş dünyası açısından önemli fırsatlar barındırdığını ifade etti.

Kaslowski, "Gaziantep'in üretim ve ihracat gücü ile İtalya'nın teknoloji, tasarım, markalaşma ve gastronomi alanındaki deneyimini bir araya getirebiliriz. Bu iş birliğinin firmalarımız arasında yeni ortaklıkların kurulmasına, karşılıklı ticaretin gelişmesine ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da güçlenmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Gıda diplomasisini yalnızca ticaret değil, aynı zamanda kültürler arasında güçlü bir iletişim aracı olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından GSO ile CCIIST arasında iş birliği imza töreni gerçekleştirilerek panele geçildi.

GSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Simaş Bulgur Kurucu Yöneticisi Ali Can Koçak, CCIIST Yönetim Kurulu Üyesi, Direktör ve Yönetici Şef Claudio Chinali, Mutlu Makarna CEO'su Muhittin Aykut Göymen ile Özmen Un Kurucu Yöneticisi Oğuz Özmen'in konuşmacı olarak katıldığı panelde, gıda ve gastronominin ekonomik iş birliklerinin geliştirilmesindeki rolü, bölgesel değerlerin uluslararası markalara dönüştürülmesi ve Türkiye-İtalya arasında yeni ticari fırsatların oluşturulması ele alındı.

Panelde, üretimden markalaşmaya, geleneksel ve yerel değerlerin uluslararası pazarlara taşınmasından iki ülke iş dünyası arasındaki ortaklıkların geliştirilmesine kadar birçok başlık değerlendirildi. Gaziantep'in güçlü gıda sanayisi ile İtalya'nın gastronomi, tasarım, markalaşma ve uluslararası pazarlama alanındaki deneyimlerinin buluşturulmasının yeni iş birlikleri açısından önemli fırsatlar oluşturabileceğine dikkat çekildi.

Program soru-cevap kısmının ardından son erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı