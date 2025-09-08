GSO Başkanı Ünverdi, Yeni Orta Vadeli Programı Değerlendirdi

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Türkiye ekonomisinin 2026-2028 yıllarını kapsayan Türkiye ekonomisinin 3 yıllık hedef ve politikalarının yer aldığı yeni Orta Vadeli Program ( Ovp ) hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yeni ekonomi yol haritasının hayırlı olmasını dileyen Ünverdi, ülkemizin en büyük sorunu haline gelen enflasyonla mücadele karşısında dezenflasyon sürecinde 2026 yılı için yüzde 16, 2027 için yüzde 9, 2028 yılı için yüzde 8 olarak açıklanan hedeflere ulaşılması konusunda atılacak adımların önemine vurgu yaptı.

Ünverdi, cari açığın kapanmasına katkıda bulunması ve dış ticaretin geliştirilmesi ile büyüme hedeflerine ulaşılabilmesi için bu süreçte sanayinin, üretimin öncelenmesi ile yatırım ortamının oluşturulması, zayıflayan dış pazar karşısında ihracatın desteklenmesi ve bunlara bağlı olarak programda en fazla vurgunun yapıldığı konulardan olan istihdam hedeflerine ulaşılabilmesi için uygulama ve destek mekanizmalarının hızlı ve etkin bir şeklide yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bu notada reel sektör için en büyük sorun haline gelen finansman koşullarının iyileştirilmesi ve sanayi üretiminin destekleyecek adımlara vurgu yapılmasından hareketle sürecin etkin bir şekilde işletilmesinin ve finansman konusunun çözüme kavuşmasının en büyük beklentileri arasında yer aldığını kaydeden Ünverdi, "İşaret edildiği gibi özellikle finansmana erişim ve kredi maliyetleri konusunda sanayiciler açısından destekleyici düzenlemelerin yapılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Atıl iş gücünün istihdama kazandırılması konusunu daha önce çok defa dile getirdiklerini ve programda yer almasından memnuniyet duyduklarını kaydeden Ünverdi, "Atıl iş gücünün istihdama kazandırılması üretim, istihdam ve sürdürülebilirlik açısından çok önemlidir. Sosyal yardımların da aktif iş gücü piyasasına entegre bir süreçle değerlendirilmesi doğru sonuçlara ulaşılmasını sağlayacaktır" dedi.

Bir önceki OVP'de olduğu gibi yeni programda da sanayinin değişim ve dönüşüm sürecinin destekleneceğinin belirtilmesini çok yerinde bulduklarını dile getiren Ünverdi, "Program kapsamında, sanayide yüksek teknoloji ve yeşil dönüşümün sağlanması konusuna geniş yer verilmesi, döngüsel ekonomi ve yenilenebilir enerjiye yatırımlarının artırılması, dijitalleşme ve stratejik alanlarda katma değeri artıracak alanlara destsek vurgusu yapılması çok değerlidir. Bu doğrultuda ekonomimizin bel kemiği olan reel sektörün önünü açacak şekilde yapısal reformların hayata geçirilmesi hedeflere ulaşılmasına en büyük katkıyı sağlayacaktır. Kayıt dışılığın önüne geçilmesi ve vergi adaletinin sağlanması konusunu çok değerli buluyoruz. Kamu tarafında da tasarruf tedbirlerinin devam etmesi ve daha da etkin yürütülmesi gerektiği inancındayız. Reel sektör olarak bu süreçte en büyük zorluğu yaşayan kesim olarak biz üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Yeni OVP'nin de zorlukların aşılmasına ve hedeflere ulaşılmasına vesile olmasını diliyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP