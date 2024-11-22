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GSK Türkiye Medikal Direktörü Diyar Akkaynak, Belçika ve Lüksemburg'a Atandı

GSK Türkiye Medikal Direktörü Diyar Akkaynak, Belçika ve Lüksemburg'a Atandı
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GSK Türkiye Medikal Direktörü Diyar Akkaynak, 1 Aralık'tan itibaren GSK Belçika ve Lüksemburg Medikal Direktörü olarak görev yapacak. Bu atama, GSK'nın global kariyer fırsatlarını destekleyen yetenek yönetim modelinin bir parçası.

GSK Türkiye Medikal Direktörü Diyar Akkaynak, 1 Aralık itibarıyla GSK Belçika ve Lüksemburg Medikal Direktörü görevine başlayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İngiltere merkezli çok uluslu biyofarma şirketi GSK'da, Türkiye'den globale atama gerçekleşti.

GSK Türkiye Medikal Direktörü Diyar Akkaynak, 1 Aralık itibarıyla GSK Belçika ve Lüksemburg Medikal Direktörü görevine atanacak. Yeni görevine başlamasıyla BeLux Yönetim Ekibi'nde yer alacak Akkaynak, aynı zamanda Kuzey ve Batı Avrupa Medikal Liderlik Ekibine dahil olacak.

GSK, çalışanlarının kariyer gelişimini desteklemek amacıyla global ölçekte fırsatlar sunan bir yetenek yönetim modeli uyguluyor. Bu model kapsamında, çalışanlarına uluslararası platformlarda kariyer yapma olanağı tanıyan GSK, global ve bölgesel liderlik pozisyonlarına atamalar gerçekleştiriyor. Akkaynak'ın Belçika ve Lüksemburg'daki yeni görevine atanması, GSK'nın sunduğu global kariyer fırsatlarının somut bir örneği olarak öne çıkıyor.

Gelişim ve yetenek yönetimi stratejileri doğrultusunda başarılı liderler yetiştirmeyi hedefleyen GSK Türkiye, bulunduğu bölgede yurt dışına en çok yetenek gönderen ülkelerden biri olarak öne çıkıyor. Son 3 yıl içinde GSK Türkiye'de 15'ten fazla çalışan, bölgesel ve küresel çapta farklı liderlik rollerine atandı.

Kaynak: AA / Doğa Kırmızıoğlu - Ekonomi
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