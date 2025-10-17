GSK Türkiye'de Yeni Atama: Beste Erkutay Etik ve Uyum Lideri Oldu

Sağlık sektöründe faaliyet gösteren biyofarma şirketi GSK Türkiye'de Etik ve Uyum Lideri görevine Beste Erkutay atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, GSK Türkiye, organizasyon yapısı ve liderlik ekibini, gerçekleştirdiği yeni atamalarla güçlendirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda GSK Türkiye'ye Etik ve Uyum Lideri olarak atanan Beste Erkutay, aynı zamanda GSK Türkiye Liderlik Ekibi'nde de yer alacak.

Maltepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Bölümünden mezun Erkutay, Medtronic Medikal Teknoloji firmasında yaklaşık 13 yıl boyunca çeşitli rollerde görev aldı. Son olarak aynı firmanın Türkiye ve Levant bölgesinden sorumlu Bölgesel Uyum Lideri olarak çalışan Erkutay, bu süreçte uyum ve risk yönetimi alanlarında yöneticilik yaptı. Erkutay, eş zamanlı olarak Araştırmacı Tıp Teknolojileri Üreticileri Derneği'nde (ARTED) Etik Komite Başkanı görevini üstlendi.