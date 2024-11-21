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Growtech Antalya Tarım Fuarı'nda Tarım Muhabirliği Oturumu Gerçekleştirildi

Growtech Antalya Tarım Fuarı'nda Tarım Muhabirliği Oturumu Gerçekleştirildi
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Antalya'da düzenlenen 23. Growtech Tarım Fuarı kapsamında 'Tarım Muhabirliği' oturumu düzenlendi. Gazeteciler, kentin tarım potansiyeli ve ürün çeşitliliği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Antalya'da bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Growtech Antalya Tarım Fuarı kapsamında yapılan "Tarım Muhabirliği" oturumunda gazeteciler, kentin tarım potansiyeli, ürün çeşitliği, üreticilerin ve tüketicilerin beklentilerini değerlendirdi.

ANFAŞ Kongre ve Fuar Merkezi'nde 31 ülkeden 684 firmanın katılımıyla organize edilen fuar, çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Fuar kapsamında, Antalya Gazeteciler Cemiyet (AGC) Başkanı İdris Taş'ın moderatörlüğünde ve Antalya Ticaret Borsası Basın Danışmanı Vahide Yanık ile Anadolu Ajansı Antalya Bölge Müdürlüğünde görevli kıdemli muhabir Hatice Özdemir Tosun'un konuşmacı olarak katıldığı "Tarım Muhabirliği" oturumu gerçekleştirildi.

Yeril ve yabancı sektör profesyonellerini bir araya getiren fuarda, gazeteciler tarafından Antalya'nın tarım potansiyeli, ürün çeşitliliği, kurumların, üreticilerin ve tüketicilerin beklentileri değerlendirildi.

AGC Başkanı Taş, tarımın ülke için son derece önemli bir sektör olduğunu söyledi. Antalya'nın turizmin yanı sıra önemli bir tarım şehri olduğunun altını çizen Taş, kentin yaş meyve ve sebze üretiminde ve ihracatında ülke ekonomisine ciddi katkı sunduğunu belirtti.

Taş, ileride yaşanabilecek kıtlık riskine karşı tarım alanlarının korunması ve yetiştirilen ürünlerin iklim şartlarına uygun olması gerektiğini kaydetti.

Yanık ise Antalya'daki tarım alanları hakkında katılımcılara bilgi verdi. Kentin özellikle örtü altı tarımda lider konumda olduğuna dikkati çeken Yanık, böyle bir bölgede tarım muhabirliğinin önemli olduğunu vurguladı.

Kıdemli muhabir Tosun da Antalya'nın ürün çeşitliliği açısından zengin bir kent olduğunu anlattı.

Kentte 12 ay boyunca tarım haberi yapabilmenin bir ayrıcalık olduğunu dile getiren Tosun, "Bir yerde hububat üretimini işlerken, başka bir haberde anavatanı Ekvator olan tropikal meyveleri işliyoruz. Minyatür sebzeleri haberleştiriyoruz. Çok farklı ürünleri bu kentte görebiliyoruz." dedi.

Tosun, gıda güvenliği ile doğru bilginin aktarılması konusunda da kurumlar, üreticiler ve tüketiciler arasında köprü görevi gördüklerini ifade etti.

Programda Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu ile Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Antalya Şubesi Başkanı Onur Kacar'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda katılımcı yer aldı.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Ekonomi
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