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Türkiye'nin en büyük lastik fabrikasında işçiler grev başlattı

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Çankırı'da bulunan Türkiye'nin en büyük lastik üretimi yapan Sumitomo Rubber AKO Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. firması ile Petrol-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlanınca işçiler grev kararı alarak üretimi durdurdu. Sendikanın şube başkanı yaptığı açıklamada "Her zaman elimiz tokalaşmak için açıktı, şimdi ise yumruğumuzu sıktırdılar. Bize bunu yapmayacaklardı." dedi.

Türkiye'nin en büyük lastik üreticisi özelliğine sahip fabrikada işçiler, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç alamayınca üretimi durdurarak grev kararı verdi.

Türkiye'nin en büyük lastik fabrikasında işçiler grev başlattı

"ELİMİZ TOKALAŞMAK İÇİN AÇIKTI, ŞİMDİ YUMRUĞUMUZU SIKTIRDILAR"

Sumitomo Rubber AKO Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. firması ile Petrol-İş Sendikası arasında 5 aydır devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandı. Sendikanın aldığı karar ile fabrikada çalışan binlerce işçi üretimi durdurarak greve başladı.

Türkiye'nin en büyük lastik fabrikasında işçiler grev başlattı

Alınan kararla ilgili açıklama yapan Petrol-İş Sendikası Şube Başkanı Halil İbrahim Topçu, "Amacımız üretimi durdurmaktı, durdurduk. Bundan sonra dışarıdayız. Her an masada müzakereye açığız. Her zaman elimiz tokalaşmak için açıktı, şimdi ise yumruğumuzu sıktırdılar. Bize bunu yapmayacaklardı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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