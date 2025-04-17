Gram ve ons altın güne yeni rekorla başladı

ABD, Çin ve AB arasında yaşanan gümrüklerde ek vergi tehdit ve uygulamaları dolara olan talebi azaltırken altına olan talebi artırdı. ABD'nin Çin hariç ek gümrük vergilerini 90 günlüğüne askıya alması ortamı biraz rahatlatsa da yeni uygulamalar endişelerin artmasına neden oluyor. Hem ons altın hem gram altın tarafında yeni rekorlar kaydedilirken yükselişte dün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'dan gelen açıklamalar da etkili oldu.

ENFLASYON VE İŞSİZLİK UYARISI

Powell dün katıldığı bir etkinlikte gümrük vergilerinin enflasyon ve işsizliği artıracağı uyarısında bulundu. Fed Başkanı Powell "Şu ana kadar açıklanan tarife artışlarının seviyesi beklenenden çok daha büyük. Aynı durumun ekonomik etkiler için de geçerli olması muhtemel, bu etkiler arasında daha yüksek enflasyon ve daha yavaş büyüme yer alacaktır" dedi.

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın güne 4098 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4073 lira, en yüksek de 4117 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4090 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da gram altın 4107 liradan alınırken 4161 liradan satılıyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın güne 3342 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3320 dolar, en yüksek de 3357 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3333 dolardan işlem geçiyor.