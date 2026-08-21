Gram altın 4 ay sonra yeniden 7 bin lirayı aştı, kuyumcularda hareketlilik

Gram altın 4 ay sonra yeniden 7 bin lirayı aşarken, yükseliş kuyumcularda hareketliliği artırdı. Vatandaşların kar satışı için kuyumculara yöneldiği görüldü.

Altın piyasasında haftanın son işlem gününde yükseliş sürüyor. Küresel piyasalarda ons altın 4 bin 600 dolara yükselirken, gram altın yaklaşık 4 ay sonra yeniden 7 bin TL seviyesini aştı. Doların küresel olarak zayıflaması ve ABD Hazinesi'nin tahvil geri alım programını artırması, altın fiyatlarındaki yükselişi destekledi. Gram altın Ağustos ayında yüzde 12 yükseldi. Ons altındaki yükselişle birlikte çeyrek altın da 11 bin 500 TL seviyesinin üzerine çıktı. Altın fiyatlarındaki yükseliş ile birlikte iç piyasada da hareketlilik görüldü. Vatandaşlar kar satışı için kuyumcuların yolunu tuttu.

Altın alım-satımında hareketlilik olduğunu belirten kuyumcu esnafı Oğuz Sayman, "Altın fiyatları yükselmeye başladığında halkımızda da bir hareketlilik oldu. Bu yükseliş trendini kaçırmak istemeyenler kar satışı için kuyumculara geldi. Satış yönünde bir hareketlilik olduğunu gözlemliyoruz. Alım yönünde ise vatandaşlar işçiliği az olan altın türlerini tercih ediyor. Gram altın, sarrafiye ürünler, işlemesi az bilezikler tercih ediliyor. Bu seviyelerden altın alanlar da sabırlı olmalı. Kısa vadede altın iniş çıkışları fazla olabiliyor. Altın yatırımını uzun vadede düşünmek gerekiyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı