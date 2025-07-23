Gram altın tarihi rekorunu kırdı! İşte güncel altın fiyatları

Gram altın tarihi rekorunu kırdı! İşte güncel altın fiyatları
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Gram altın tarihi rekorunu kırdı! İşte güncel altın fiyatları
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ABD ile Japonya arasında imzalanan ticaret anlaşmasının ardından altın fiyatları fırladı. Gram altın 4471 TL ile rekor kırarken, ons altın 3438 doları gördü. Sabah saatlerinde ise fiyatlarda bir geri çekilme yaşandı. İşte 23 Temmuz 2025 güncel altın alış-satış fiyatları...

Gram altın dün (22 Temmuz) tarihi rekorunu kırdı. 4450 TL'yi aşan gram altın yükselişini sürdürüyor. ABD ile Japonya arasında gece saatlerinde açıklanan ticaret anlaşması, altın fiyatlarını adeta uçurdu. Gram altın 4471 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.Düğün sezonunun etkisiyle altın fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki tam,yarım,çeyrek, gram altın kaç lira oldu? İşte 23 Temmuz 2025 güncel altın alış-satış fiyatları…

ABD'nin Japonya ile yaptığı yeni ticaret anlaşmasını duyurmasının ardından, altın fiyatları tarihi zirvesine ulaştı. Küresel piyasada ons altın 3438 dolara yükselirken, gram altın gece yarısı itibarıyla 4471 TL'ye çıkarak rekor kırdı.

Altın fiyatlarındaki bu hızlı yükselişte, zayıflayan dolar endeksi, gerileyen ABD tahvil faizleri ve yatırımcıların Fed'in faiz indirimi beklentisi etkili oldu. Ancak yeni günün ilk saatlerinde fiyatlarda sınırlı bir geri çekilme yaşandı.

Saat 08.31 itibarıyla altının ons fiyatı 3423 dolara, gram altın ise 4449 TL seviyelerine geriledi.

23 TEMMUZ 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (TL):

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın alış fiyatı 4.449,69, satış fiyatı ise 4.450,19 lira oldu. (%-0,18)

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 Ayar Bilezik alış fiyatı 4.025,37 , satış fiyatı ise 4.055,94 lira oldu. (%-0,21)

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 7.203,00 lira olurken satış fiyatı ise 7.276,00 liradan işlem görüyor. (%-0,21)

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın alış fiyatı 14.406,00 TL, satış fiyatı ise 14.552,00 liradan işlem görüyor. (%-0,20)

CUMHURİYET ALTIN NE KADAR OLDU?

Cumhuriyet altını alış fiyatı 28.724,00 TL, satış fiyatı ise 28.971,00 TL oldu. (%-0,20)

Haberler.com / Selcan Tüten - Ekonomi
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıtokuşbey:

2029a kadar ons 2500lere düşecek. ytd.

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Haber YorumlarıÇöl Kılığına Girersek ABD bizi Vuramaz:

Ben sadece bankalarda altın hesabı açıp altın eklerim hesaplara. Yani fiziki gerçek altın satın almam. Üzerimde bulundurmam. Ara sırau ATM ile.. veya internet ile.. 0.01 gram bozdurup.. su ve elektitik faturalarımı öderim.

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