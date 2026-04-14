Haberler

Altının gramı 6 bin 853 liradan işlem görüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gram altın, güne 6 bin 853 liradan işlem görerek yükselişini sürdürdü. Önceki gün kapanışına göre yüzde 0,7 artış gösterdi. ABD ve İran arasında barış umutlarının artması, altın fiyatlarını olumlu etkiledi.

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 853 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 6 bin 808 liradan tamamladı.

Güne yükselişle başlayan gram altının fiyatı, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 6 bin 853 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 340 liradan, cumhuriyet altını 45 bin 370 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 4 bin 767 dolardan işlem görüyor.

ABD- İran müzakere sürecinin anlaşmayla sonuçlanabileceğine yönelik umutların yeniden artması, varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor.

ABD ile İran arasında yürütülen görüşmelere ilişkin haber akışı, fiyatlamalar üzerindeki etkisini sürdürüyor. Uzlaşı masasında iki ülkenin özellikle nükleer ve Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konularında restleşmesiyle tırmanan gerilim, dünkü görüşmelerde bir miktar yatıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray önünde yaptığı açıklamada, İranlı yetkililerin Washington ile temasa geçtiğini ve bir anlaşmaya varmaya istekli olduklarını belirtti.

Altın fiyatları, ABD ile İran arasında barış görüşmelerinin devam edeceği umuduyla petrol fiyatlarının düşmesi ve enflasyon endişelerinin azalmasıyla yükseldi.

Dolara talebin azalması da altın fiyatlarındaki yükselişte ana etken olarak öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de ÜFE verilerinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor

Ajanslar son dakika koduyla geçti! Düşmanlar yeniden masaya oturuyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suudi Arabistan’da Hac öncesi Mekke’ye girişler izne bağlandı

Suudi Arabistan'dan Hac öncesi radikal karar

Test sonucu sonrası savunma geldi! Hafsanur Sancaktutan'dan “karışıklık” çıkışı

Test sonucu sonrası savunma geldi! "Karışıklık” çıkışı
Aile apartmanında yasak aşk skandalı: Kocamla eltimi yatakta uygunsuz pozisyonda yakaladım

Aile apartmanında yasak aşk skandalı: Uygunsuz pozisyondaydılar
İstanbul'da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz

"Artık o yolcuların otobüse binmesine izin vermeyeceğiz"
Suudi Arabistan’da Hac öncesi Mekke’ye girişler izne bağlandı

Suudi Arabistan'dan Hac öncesi radikal karar

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama! Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var

Gözaltındaki eski hakemle ilgili karar verildi
Burak Yılmaz istifa etti: TFF ve MHK için söyledikleri Türk futbolunda deprem yarattı

İstifa ettikten sonra söyledikleri Türk futbolunda deprem yarattı