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Gram Altın Fiyatları Trabzon Hasır Bileziği Setlerini Uçuruyor

Gram Altın Fiyatları Trabzon Hasır Bileziği Setlerini Uçuruyor
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Trabzon hasır bileziği setlerinin fiyatı, gram altındaki artış nedeniyle geçen yıla göre yüzde 50 artarak 350-450 bin TL'ye yükseldi. Kuyumcular, önümüzdeki aylarda fiyatların daha da yükselebileceğini belirtiyor.

Gram altın fiyatının her geçen gün artması dünyaca ünlü coğrafi işaretli Trabzon hasır bileziği setinin fiyatını da tırmandırıyor. Trabzon hasır bileziği, gram altının artışıyla birlikte geçen seneye oranla fiyatı yüzde 50 civarında artarken, neredeyse otomobil fiyatını solladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, geçen yıl 250 bin TL'den başlayan Trabzon hasır bileziği seti fiyatının gram altın fiyatının 3 bin liranın da üzerine çıkması ile bugün 350-450 bin TL'den başlar duruma geldiğini söyledi. Yazıcı "Altının şu anda rakamsal bazda 3 bin 500 kısa vadede, uzun vadede ise 4 bin 500'i görebileceğini ön görüyorum. Trabzon'da hasır bilezik düğünlerin vazgeçilmez aracıdır. 17 ve 18 kol hasır bileziklerin gram fiyatı geçen yılla bu yılın arasında yarı yarıya bir fark oluştu. 250 bin TL'den başlayan rakamlar bugün 350-450 bin TL'den başlar duruma geldi. Bu önümüzdeki aylarda daha da yukarı gidecektir. Tarihi bir öneme sahip hasır bileziğimiz var. Gereken değeri fiyat olarak görüyor ama bu hem yurt içinde hem de yurt dışında satışlarına yansımıyor. Ortadoğu pazarındaki payı da yok denecek kadar az" dedi.

"Bir milyon TL'yi geçen fiyat var"

Kuyumculardan Zekeriya Tonyalı da ayarı ve işçiliğine göre 1 milyon TL'yi geçen Trabzon hasır bilezik setleri olduğunu söyledi. Tonyalı "Geçen sene ile bu sene arasında hasırda, yarı yarıya daha da fazla fark var. Geçen sene 19 kol hasır takım 150-180- 200 civarındaydı. Böyle bir takımı bugün almaya kalkarsan 500 bin TL'den aşağı olmuyor. Maalesef her geçen gün, bir sene zarfında ise yüzde 50-60-70 oranında yükseliyor. En pahalı takım bir milyon TL'nin üzerine çıkabilir. Normal bir hasır takım yerine bir araba da alabilirsiniz. Hasır bileziğe talep her geçen gün azalıyor. Sebep, ekonomik durum. Türkiye'de sadece Trabzon'da yapılan bir takı. Dünyanın hiçbir yerinde bunun yapılması mümkün değil. Her şeyde olduğu gibi hasır bileziğin de sahtesi yapılıyor. Düşük ayar yapılır. Türkiye'nin her yerine hatta dünyanın her yerine Trabzon'dan ihraç edilir" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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