Altının gramı 6 bin 405 liradan işlem görüyor

Gram altın güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 405 liradan işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden gram altın günü, önceki kapanışın yüzde 0,3 üstünde 6 bin 273 liradan tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 2,1 üstünde 6 bin 405 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 620 liradan, Cumhuriyet altını 42 bin 350 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 2,2 artışla 4 bin 304 dolarda seyrediyor.

Jeopolitik gelişmeler varlık fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran arasında anlaşmaya varıldığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump da İran ile yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın açılarak ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılacağını bildirdi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi ise ABD ile anlaşmaya varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını belirtti.

ABD ve İran arasında anlaşma sağlanması sonrasında petrol fiyatlarında görülen düşüşle, enflasyon ve yüksek faiz oranlarına ilişkin endişelerin azalması, altın fiyatlarını haftanın ilk işlem gününde pozitif etkiliyor.

Tahvil faizlerindeki düşüş ve doların zayıflaması da altın fiyatlarındaki yükselişi destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Bu olumlu gelişmelere karşın barış anlaşmasının ne kadar kalıcı olacağına yönelik soru işaretlerinin altın fiyatları üzerindeki baskıyı tekrar artırabileceği tahmin ediliyor.

Öte yandan bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yeni Başkanı Kevin Warsh'ın yöneteceği ilk faiz kararı toplantısından çıkacak para politikası kararlarının da varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Bankanın faiz oranını sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, Warsh'ın ilk sözle yönlendirmelerindeki tonuna dikkat edilecek.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirtti.