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Gözler yarın gerçekleşecek Kabine toplantısında! Masada emekli memurlarına yapılacak maaş zammı var

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yarın toplanıyor! Masada birbirinden önemli konu başlıkları bulunurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrası kameralar karşısına geçerek milyonlarca memur emeklisinin kilitlendiği müjdeyi vermesi bekleniyor. Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'nde yaptığı konuşmada "Şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor, ilk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız." ifadelerini kullanmıştı.