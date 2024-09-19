Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün faiz kararını açıklayacak ve piyasalarda tüm dikkatler bu toplantıya çevrildi. Başkan Fatih Karahan liderliğinde saat 14.00'te başlayacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, politika faizinin geleceği belirlenecek. Banka, son beş aydır politika faizini yüzde 50 seviyesinde tutuyor.

FAİZ İNDİRİMİ EKİM AYINDA BAŞLAYABİLİR

Ekonomistler, faiz kararında bu toplantıda bir değişiklik beklemiyor. Reuters anketine katılan çoğu ekonomist, TCMB'nin Kasım ayına kadar faiz oranlarını sabit tutacağını öngörüyor. Bununla birlikte, bazı ekonomistler faiz indiriminin ekim ayında başlayabileceğini düşünüyor.

EN YÜKSEK BEKLENTİ YÜZDE 50

Bloomberg HT'nin anketine katılan piyasa katılımcıları da benzer bir şekilde TCMB'nin faizi yüzde 50'de sabit tutmasını bekliyor. 24 kurumun katıldığı ankette, 2024 yıl sonu için politika faizi tahminleri yüzde 47,5 seviyesine işaret ediyor. En yüksek beklenti yüzde 50, en düşük beklenti ise yüzde 45 olarak kaydedildi. Bu karar, ekonomideki gelişmeler açısından kritik bir rol oynayacak ve piyasalarda yakından takip ediliyor.