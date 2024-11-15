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Gördes Ayvası Tezgahlarda Yerini Aldı

Gördes Ayvası Tezgahlarda Yerini Aldı
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Manisa'nın Gördes ilçesinin sembolü olan ayva, meyve olarak tüketilmesinin yanı sıra komposto ve reçel yapımı için de kullanılmaya başlandı. 30 ila 50 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan ayva, bu yılki bolluğuyla dikkat çekiyor.

Kendine has aromasıyla Manisa'nın Gördes ilçesinin sembolü haline gelen ayva, tezgahlarda yerini almaya başladı.

Meyve olarak tüketildiği gibi kompostosu ve reçeli de yapılan ayva, Manisa'nın Gördes ilçesinde tezgahlarda yerini almaya başladı. Sarı rengiyle göz zevki de sunan ayvanın, sindirim sistemini desteklemek başta olmak uzere sağlık açısından faydaları saymakla bitmiyor. Gördes'in sembolü haline gelen ayva, büyüklüğüne göre 30 ila 50 TL arasında satışa sunuluyor. Kimi zaman bir tanesi 1 kilogramın üzerinde gelen Gördes ayvası bu sene bolluğuyla da dikkat çekiyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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