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Google, İsrail'i protesto eden mühendisi kovdu

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Google, New York'ta gerçekleştirilen etkinlikte İsrailli bir yöneticinin konuşmasını bölerek "Soykırımı güçlendirecek teknoloji üretmeyi reddediyorum" diyen mühendisi işten çıkardı.

ABD'li teknoloji şirketi Google'ın, New York'ta düzenlenen bir teknoloji etkinliğinde İsrail'i protesto eden mühendisini kovduğu bildirildi.

Google sözcüsü yaptığı açıklamada, hafta başında bir çalışanın şirketin sponsorluğunda düzenlenen resmi bir etkinliğe müdahale ederek sunum yapan bir iş arkadaşının konuşmasını engellediğini belirtti. Açıklamada, "Sorun ne olursa olsun bu davranış kabul edilebilir değil ve çalışanın işine politikalarımızı ihlal ettiği için son verildi" ifadesi kullanıldı.

İSRAİLLİ YÖNETİCİNİN KONUŞMASINI BÖLMÜŞTÜ

Pazartesi günü New York'ta gerçekleştirilen etkinlikte bir Google Cloud mühendisi, "Soykırımı, apartheid'i veya gözetlemeyi güçlendirecek teknoloji üretmeyi reddediyorum" diyerek İsrailli bir yöneticinin konuşmasını bölmüştü.

Kaynak: AA / Ekonomi

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