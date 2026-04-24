Google, Anthropic'e 40 milyar dolara kadar yatırım yapmayı planlıyor

Güncelleme:
NEW ABD'li teknoloji devi Google'ın, yapay zeka girişimi Anthropic'e 10 milyar dolarlık bir yatırım yapacağı, bunu 30 milyar dolarlık ek bir yatırımın daha takip edebileceği belirtildi.

Bloomberg'in haberinde, Anthropic'in Google'ın nakit olarak 10 milyar dolarlık yatırım yapmayı taahhüt ettiğini açıkladığı aktarıldı.

Haberde, Alphabet bünyesindeki Google'ın, Anthropic'in performans hedeflerine ulaşması durumunda, 30 milyar dolar daha ek yatırım yapacağı ve Anthropic'in bilgi işlem kapasitesinde gerçekleşecek önemli bir genişlemeyi destekleyeceği kaydedildi.

Anthropic'in bilgisayar yazılımı yapma sürecini hızlandıran bir yapay zeka aracı olan "Claude Code"un yakaladığı başarının etkisiyle fon toplama çalışmalarını hızlandırdığına işaret edilen haberde, girişimin bu hafta Amazon'dan 5 milyar dolarlık ek bir fon sağladığını ve zaman içinde 20 milyar dolarlık ilave yatırım opsiyonunu duyurduğu anımsatıldı.

Haberde ayrıca, Google Cloud'ın gelecek beş yıl boyunca Anthropic'e 5 gigavatlık bir bilgi işlem kapasitesi sağlayacağı, bunu birkaç gigavatlık ek kapasitenin daha takip edebileceği belirtildi.

Bloomberg'in haberini doğrulayan Google, söz konusu yatırıma dair başka bir detay paylaşmadı.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
ABD'den 'İran yarın Pakistan'da yüz yüze görüşmek istedi' iddiası! Tahran anında yalanladı

Dakikalar içinde yeni kriz! ABD'nin iddiasını İran anında yalanladı
Anaokulu müdiresi ve öğretmenlerin Anıtkabir ziyareti tartışma yarattı

Yeni tartışma konumuz!

'Yılan kamera' ile rezalet! Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi

"Yılan kamera" ile rezalet! Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi
Mehmet Şef'in oğlu siyasete girdi: İşte rozetini taktığı parti

Mehmet Şef'in oğlu siyasete girdi: İşte rozetini taktığı parti
Formula 1 pilotu Tsunoda İstanbul turuna simit yemek için ara verdi

Pistlerin en büyük gurmesi İstanbul'da tercihini yaptı, gören inanmadı
Anaokulu müdiresi ve öğretmenlerin Anıtkabir ziyareti tartışma yarattı

Yeni tartışma konumuz!

Muğla'da eski AK Parti İl Başkanı'na silahlı saldırı

Eski il başkanına silahlı saldırı: Ameliyata alınıyor

Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım

Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım