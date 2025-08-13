Gönen'de Koçbayır Göleti İnşaatı Devam Ediyor

Gönen'de Koçbayır Göleti İnşaatı Devam Ediyor
Güncelleme:
Balıkesir'in Gönen ilçesinde yapımı süren Koçbayır Göleti, 1 milyon 434 bin metreküp su depolama kapasitesine ulaşarak 3 bin 480 dekar tarım arazisini sulamayı hedefliyor. Proje, bölgedeki tarımsal verimliliği artırmayı amaçlıyor.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde yapımı devam eden Koçbayır Göleti'nde incelemelerde bulunuldu. Yapımı tamamlandığında 1 milyon 434 bin metreküp su depolama kapasitesine sahip olacak gölet ile 3 bin 480 dekar tarım arazisinin sulanması planlanıyor.

DSİ 25. Bölge Müdürü Olcay Çubukcu, Gönen-Biga ve Manyas Projeleri İnşaat Kontrol Şube Müdürü Orhan Türkoğlu ile teknik heyet, şantiye sahasını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yapımı tamamlandığında 1 milyon 434 bin metreküp su depolama kapasitesine sahip olacak göletten, 3 bin 480 dekar tarım arazisinin sulanması planlanıyor. Projenin hayata geçmesiyle birlikte bölgedeki tarımsal verimliliğin artırılması ve üreticilerin sulama imkanlarının güçlendirilmesi hedefleniyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
