Gönen'de Aronya Hasadı Programı Gerçekleşti
Balıkesir'in Gönen ilçesinde yapılan ikinci Aronya Hasadı Programı'na protokol üyeleri, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı. Programda aronya üretimi ve gelecekteki yatırımlar üzerine konuşmalar yapıldı.

Balıkesir'in Gönen ilçesi Yeni Akçapınar Köyü'nde, Gönen Aronya tarafından 12 bin 500 metrekare alanda kurulan ve 4 bin kök aronya fidanının bulunduğu bahçede 2025 yılı ikinci Aronya Hasadı Programı gerçekleştirildi.

Programa Balıkesir Vali Yardımcısı Mustafa İlhan, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Gönen Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Düzgün, Gönen İlçe Tarım Müdürü Aziz Uçar, Erdek İlçe Tarım Müdürü Dilek Işıktaş, Gönen İlçe Emniyet Müdürü Aydın Zeybek, İlçe Jandarma Komutanı Ethem Gökboğa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Turna, Gönen Meslek Yüksekokulu Müdürü Muhammed Arucu ve Gönen Kent Konseyi Başkanı Samet Arıker katıldı. Ayrıca çok sayıda siyasi parti temsilcisi, oda başkanı ve vatandaş da programa ilgi gösterdi.

Açılışta işletme sahibi genç girişimci Halil Durmuş, aronya üretimi ve yatırım planları hakkında bilgi verdi. Protokol üyeleri daha sonra program için özel olarak hazırlanan sepetlerle sembolik hasat yaparak dalından aronya topladı.

Hasat sırasında aronya yetiştiriciliğinin Türkiye ve Balıkesir'deki yeri, gelecekte yapılacak çalışmalar ve yeni yatırımlar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Program hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

Aronya üretiminin hem Gönen hem de bölge ekonomisi için önemli bir potansiyel sunduğu vurgulandı. - BALIKESİR

