Gönen Baldo Pirinci Coğrafi İşaret Aldı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde üretilen ve Türkiye genelinde bilinen Gönen Baldo Pirinci, coğrafi işaret alarak resmen tescillendi. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 06 Mayıs 2025 tarihinde tescil edilen "Balıkesir Gönen Pirinci"nin coğrafi işaret belgesi, düzenlenen törenle Gönen Ziraat Odası'na teslim edildi.

Törene Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, Gönen Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Ziraat Odası Başkanı Kemal Arpacı, kurum amirleri, davetliler ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Törende konuşan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, "Bugün burada sadece bir ürünün değil, aynı zamanda bir emeğin, bir alın terinin tesciline tanıklık ediyoruz. Gönen Baldo Pirinci artık sadece sofralarımızda değil, markalaşma yolunda da hak ettiği yere ulaşmış durumda. Bu başarı, toprağına sahip çıkan üreticimizin ve bu süreci yöneten kurumlarımızın ortak emeğidir. Gönen pirinci artık Türkiye'nin markasıdır. Tüm üreticilerimizi gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Ziraat Odası Başkanı Kemal Arpacı, açıklamasında bu sürecin uzun bir emeğin sonucu olduğunu vurgulayarak, "Bu tescil, yıllardır büyük emekle çalışan Gönenli çiftçilerimizin başarısıdır. Coğrafi işaret, ürünümüzün ulusal ve uluslararası pazarda daha güçlü bir yere sahip olmasını sağlayacak. Bu süreçte geçmiş dönem başkanımız rahmetli Necati Özkurt'un da büyük çabaları ve katkıları olmuştur. Kendisini saygı ve rahmetle anıyoruz" dedi.

Tescil belgesi, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında 19 Mart 2021 tarihinden itibaren korunmak üzere geçerli olacak. - BALIKESİR