Goldman Sachs'tan altın için büyük tahmin: Ons 5 bin dolara çıkabilir

Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) itibar kaybına uğraması ve yatırımcıların Hazine tahvillerinden altına yönelmesi durumunda, altının ons fiyatının 5 bin dolara kadar yükselebileceğini öngördü.

Analist Samantha Dart ve ekibinin yayımladığı notta, "Fed bağımsızlığının zarar gördüğü bir senaryo, yüksek enflasyon, hisse senedi ve uzun vadeli tahvil fiyatlarında düşüş, doların rezerv para statüsünde aşınma yaratabilir. Buna karşılık altın, kurumsal güvene bağlı olmayan bir değer deposu olarak öne çıkmaktadır." ifadeleri yer aldı.

ONS ALTIN 5 BİN DOLARA ÇIKABİLİR

Goldman Sach'ın notunda altın için olası sonuçlar yelpazesi özetlendi. Raporda, 2026 ortasına kadar altının ons fiyatında 4 bin dolara yükselişin "temel senaryo" olduğu belirtildi. Ayrıca 4 bin 500 dolarlık bir "kuyruk riski" senaryosuna ve ABD Hazine piyasasının yalnızca yüzde 1'inin altına kayması halinde 5 bin dolarlık bir tahmine yer verildi.

Külçe altın bu yıl en güçlü performans gösteren emtialardan biri oldu. Bu haftanın başlarından üçte birden fazla değer kazanarak rekor kıran külçe altının yükselişi, merkez bankalarının birikimleri ve Fed'in yakında ABD faiz oranlarını düşürmeye başlayacağına dair bahislerle desteklendi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed üzerindeki etkisini artırma yönündeki adımları ve Fed Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook'u görevden alma girişimleri de altına olan ilgiyi destekleyen unsurlar arasında gösterildi.

GRAM ALTIN NASIL ETKİLENİR?

Goldman Sachs'ın notuna göre, ons altının 5 bin dolara ulaşması halinde, dolar/TL kurunun 41,15 seviyesinde sabit kaldığı bir ortamda gram altın fiyatı 6 bin 600 TL'ye kadar yükselebilir.

Analistler, "ABD Hazine tahvil piyasasının yalnızca yüzde 1'inin altına kayması durumunda, diğer her şeyin sabit kaldığı varsayıldığında, altının ons fiyatı yaklaşık 5 bin dolara çıkabilir. Altın, emtia piyasasında en yüksek güvenilirliğe sahip uzun vadeli yatırım önerimiz olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.