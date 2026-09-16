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Golden Global Yatırım Bankasında temettü dışındaki ortaklık hakları TMSF'ye geçti

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Golden Global Yatırım Bankası AŞ ortaklarının toplam yüzde 99,98 oranındaki hisselerine ilişkin??????? temettü dışındaki ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kullanılmasına karar verdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Golden Global Yatırım Bankası AŞ ortaklarının toplam yüzde 99,98 oranındaki hisselerine ilişkin??????? temettü dışındaki ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kullanılmasına karar verdi.

BDDK'den yapılan açıklamaya göre Kurul, Golden Global Yatırım Bankası'nın Emir Kaya'ya ait yüzde 53,98, Salih Berberoğlu'na ait yüzde 32 ve Recep Kaba'ya ait yüzde 14 oranındaki hisselerine ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasını kararlaştırdı.

Kaynak: AA
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