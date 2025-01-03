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Gölcük Mahallesi Haşhaş Ekiminde Bölge Birincisi Oldu

Gölcük Mahallesi Haşhaş Ekiminde Bölge Birincisi Oldu
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Kütahya'nın Gediz ilçesindeki Gölcük Mahallesi, 2025 yılı verilerine göre haşhaş ekiminde Ege Bölgesi birincisi oldu ve 2 bin 783 dönümlük arazi kaydettirerek önemli bir başarıya imza attı.

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Yenikent Beldesi Gölcük Mahallesi, haşhaş ekiminde önemli bir başarıya imza attı.

2025 yılı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) verilerine göre, Gölcük Mahallesi'nde toplam 2 bin 783 dönümlük arazi haşhaş ekimi için kayıt altına alınarak Kütahya ve Ege Bölgesi birincisi oldu. Manisa, Afyon, Uşak, Denizli, Aydın, Muğla ve İzmir gibi illeri geride bırakarak bu başarıya ulaşan Gölcük Mahallesi, bölge çiftçiliği açısından örnek teşkil etti.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Gölcük Mahallesi Muhtarı Akın Alkan, "Mahallemiz için böylesine büyük bir başarıya imza atmaktan gurur duyuyoruz. Çiftçilerimiz, azimleri ve disiplinli çalışmalarıyla bu başarıyı elde etti. Rabbim tüm çiftçilerimize hayırlı, bol ve bereketli bir sezon nasip etsin. Tüm emeği geçen çiftçilerimize ve destek veren kurumlara teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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