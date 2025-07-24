Gökpınar Gölü Tabiat Parkı Resmi Olarak İlan Edildi
Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan alan, Cumhurbaşkanı Kararı ile 'Gökpınar Gölü Tabiat Parkı' olarak belirlendi. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Sivas'ın Gürün ilçesindeki bir alan, "Gökpınar Gölü Tabiat Parkı" olarak belirlendi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Sivas'ın Gürün ilçesi sınırları içinde bulunan alan, Milli Parklar Kanunu gereğince "Gökpınar Gölü Tabiat Parkı" ilan edildi.
Kararda, tabiat parkına ilişkin harita ve koordinatlara da yer verildi.
Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi