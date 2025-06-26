Gökçebey'den Türkiye'ye Tekstil İhracı

Gökçebey'den Türkiye'ye Tekstil İhracı
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Zonguldak'ın Gökçebey ilçesindeki tekstil atölyesi, spor formaları ve okul kıyafetleri üreterek Türkiye'nin çeşitli illerine gönderiyor. Bu üretim ağı, yerelde istihdam sağlarken ulusal ölçekte de satış yapma potansiyelini ortaya koyuyor.

Zonguldak'ın 20 bin nüfuslu Gökçebey ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil atölyesinde üretilen spor formaları ve okul kıyafetleri, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illerindeki okul ve kulüplere gönderiliyor. İlçede kurulan üretim ağı, hem yerelde istihdam oluşturdu hem de küçük bir yerleşim yerinden ulusal ölçekte satış yapılabileceğini gösterdi.

Yaklaşık 25 yıldır tekstil sektöründe yer alan işletme, özellikle spor giyim alanında üretimini sürdürüyor. Futbol, voleybol, hentbol ve basketbol branşlarına özel formaların yanı sıra okul kıyafetleri de sipariş üzerine dikiliyor. Ürünler Türkiye'nin farklı bölgelerine gönderilerek doğrudan kullanıcıya ulaştırılıyor.

Atölye yetkilisi İrfan Demir, "İstanbul'un birçok ilçesiyle, İzmir ve Batı Karadeniz'in büyük kısmına düzenli olarak üretim yapıyoruz. Kaliteden taviz vermeden, uygun fiyatla hizmet vererek sektördeki yerimizi korumaya çalışıyoruz. Elliden fazla çeşit üretim yapabiliyoruz. Her çeşit forma üretebiliyoruz. Eşofman, yağmurluk gibi farklı çeşit ürünler de üretebiliyoruz. Aynı zamanda birçok kişinin evine katkı sunmasına vesile oluyoruz" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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