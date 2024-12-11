Üye Girişi
Haberler
Hamaney'den Esad'ın devrilmesi sonrası ilk açıklama

Hamaney hedefe 2 ülkeyi koydu

 Hakan Fidan ABD'ye net bir mesaj verecek: Ya siz halledin ya da bu işi biz bitireceğiz

Hakan Fidan'ın Suriye için vereceği mesaj ortaya çıktı

 CHP ve MHP arasında kayyum zirvesi

CHP ve MHP arasında kayyum zirvesi
Tarım ve Orman Bakanlığı, ünlü bir köfteciyi daha ifşa etti

Bakanlık, Köfteci Yusuf'tan sonra ünlü bir köfteciyi daha ifşa etti

Godiva'nın Ünlü Şefi Ilse Wilmots İstanbul'da Ziyaretçileri Bekliyor

Godiva'nın Ünlü Şefi Ilse Wilmots İstanbul'da Ziyaretçileri Bekliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Godiva Çikolata'nın ünlü şefi Ilse Wilmots, İstanbul'da düzenlenecek etkinliklerde ziyaretçilere sürpriz lezzetlerini sunacak. Etkinlikler İstinye Park, Emaar Alışveriş Merkezi ve Zorlu Center'da gerçekleşecek.

Godiva Çikolata'nın dünya genelindeki üç şefi arasında yer alan Ilse Wilmots, İstanbul'da sürpriz lezzetlerini ziyaretçilere sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, önde gelen çikolata markası Godiva, çikolata tutkunlarını bir araya getiriyor.

Şirketin dünyaca ünlü üç şefi arasında yer alan Ilse Wilmots, bugün ilk olarak İstinye Park Alışveriş Merkezinde ziyaretçilerle buluşacak. "Godiva Cafe"lerin ev sahipliği yapacağı etkinliklere, yarın Emaar Alışveriş Merkezi'nde, 13 Aralık'ta ise Zorlu Center'da devam edilecek.

Wilmots, 13.30-17.00 arasında düzenlenecek etkinliklerde, ziyaretçilere tariflerini deneyimleme ve lezzetlerin yapım aşamalarına şahit olma fırsatı sunacak. Katılımcılar, lezzetli ve klasik Godiva reçetelerine ek olarak, tahinli ve Türk kahveli çikolata gibi lokal lezzetleri de deneyimleyebilecek.

Kaynak: AA / Doğa Kırmızıoğlu - Ekonomi
img

İşgal ilk kez bu kadar net görüntülendi
img

Hamaney hedefe 2 ülkeyi koydu
img

Milyoner'e damga vuran futbol sorusu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Beşar Esad kimdir? Beşar Esad kaç yaşında, nereli? Az önce deprem mi oldu? 11 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Masterchef 11 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Rojda Demirer'in sevgilisi kim? Rojda Demirer kimdir, kaç yaşında? Çağdaş Cam halka arz ne zaman, kaç lot veriyor? Çağdaş Cam halka arz (CGCAM) katılım endeksine uygun mu? ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret ikinci toplantı ne zaman? 2025 Asgari ücret ne zaman belli olacak? 1959'dan günümüze kadar Süper Lig tarihinde en çok beraberlik alan takım hangisidir? Kerem Aktürkoğlu Benfica - Bologna maçında oynayacak mı? Benfica - Bologna maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Benfica - Bologna maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Feyyaz Tokar Yalısı nerede? Hamdi Ulukaya, Feyyaz Tokar Yalısı'nı ne kadara satın aldı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.