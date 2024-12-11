Godiva'nın Ünlü Şefi Ilse Wilmots İstanbul'da Ziyaretçileri Bekliyor

Godiva Çikolata'nın dünya genelindeki üç şefi arasında yer alan Ilse Wilmots, İstanbul'da sürpriz lezzetlerini ziyaretçilere sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, önde gelen çikolata markası Godiva, çikolata tutkunlarını bir araya getiriyor.

Şirketin dünyaca ünlü üç şefi arasında yer alan Ilse Wilmots, bugün ilk olarak İstinye Park Alışveriş Merkezinde ziyaretçilerle buluşacak. "Godiva Cafe"lerin ev sahipliği yapacağı etkinliklere, yarın Emaar Alışveriş Merkezi'nde, 13 Aralık'ta ise Zorlu Center'da devam edilecek.

Wilmots, 13.30-17.00 arasında düzenlenecek etkinliklerde, ziyaretçilere tariflerini deneyimleme ve lezzetlerin yapım aşamalarına şahit olma fırsatı sunacak. Katılımcılar, lezzetli ve klasik Godiva reçetelerine ek olarak, tahinli ve Türk kahveli çikolata gibi lokal lezzetleri de deneyimleyebilecek.